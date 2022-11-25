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Köpeklere uygulanan şiddet bu görüntülerle kamuoyuna yansıdı
Köpeklere uygulanan şiddet bu görüntülerle kamuoyuna yansıdı Fotoğraf: DHA
ToplumTürkiye

Konya'da hayvan katliamı: İki tutuklama, iki açığa alınma

2 saat önce

Konya'daki bir hayvan bakımevinde köpeklere yönelik şiddet olayıyla ilgili olarak iki kişi tutuklandı. Hayvan Sağlığı Şube Müdürü ve veteriner hekim de açığa alındı.

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Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde 10 gün önce görevlinin bir köpeğe elindeki kürekle vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntülerle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Nevzat D.'nin yanı sıra merkezin veteriner hekimi Seyit D. de açığa alındı.

Başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Murat B. ve Sefa Ç. ise Sulh Ceza Hakimliği'nce "bir ev hayvanına veya evcil hayvana İşkence etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden görüntülerde köpeğin başına kürekle vuran Murat B. ile köpeği sürükleyerek götüren Sefa Ç.'yi Konya Barosu avukatlarının savunmak istemediği belirtildi. Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) avukatların CMK sistemini kapatarak avukat atamasını engelledikleri öne sürüldü.

Tepkiler Konya Büyükşehir Belediyesi'ne

Kamuoyunda büyük tepki yaratan olayın ardından Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne diğer kentlerden de çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve siyasi gitti, CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş ile DEVA Partisi İl Başkanı Seyit Karaca da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi almak istedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şeffaf bir süreç yönetilmediğini savunan CHP'li Bektaş, "Çünkü polis ve jandarma ekiplerinin burada bizler ve hayvan hakları savunucularını içeriye alınmasına izin verilmiyor" dedi.

DEVA Partisi İl Başkanı Karaca da "Biz emniyet güçlerinin işini zorlaştırmamak adına gitme konusunda zorlayıcı olmadık. Bu olay nedeniyle son derece üzüntülüyüz. Görüntüleri izlediğimde içimi burkan şu, hadise son derece sıradanlaşmış gibi etraftaki 7-8 kişi izlemekle meşgul. O cani bu eylemi işlerken diğer hayvanlar da kaderlerini bekler gibi bir havladılar. Bu barınak, Türkiye'ye örnek gösterilen bir merkez" şeklinde konuştu.

Türkei | Tierquälerei in Konya
Fotoğraf: DHA

Tesiste incelemelerde bulunan Konya Barosu Hayvan Hakları Komisyon Başkanı ve Avukat Ayşegül Başkoçakçiftçi ise başka köpeklere de kötü muamele edildiğine dair görüntüler bulunduğunu belirterek yaşananlardan Konya Büyükşehir Belediyesi'ni sorumlu tuttu. "Konya Büyükşehir Belediyesi bu olayda yüzde yüz kusurlu ve suçludur" diyen Başocçakçiftçi, "Görev ihmali ve görevi kötüye kullanma vardır. Gerekli yargılamayı yargı mercii yapacaktır. Konya Barosu olarak olayın hukuki takibini üstlenmiş bulunmaktayız" dedi.

Konya'da Hayvan Hastanesi
Konya'da Hayvan Hastanesi Fotoğraf: DHA

Türkiye'nin en büyüğü olarak gösteriliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 1 milyon metrekare toplam alan üzerinde 120 bin metrekare alana kurulu tesisinde barınaklar ve hayvan hastanesi bulunuyor. Alttan ısıtmalı bakım odalarının yer aldığı merkezde, laboratuvarlar, röntgen üniteleri, acil müdahale odaları, kuvözler yer alıyor. Merkezin yıllık ortalama 10 bin civarında hayvanın tedavisi, 15 binin üzerinde hayvanın aşılanması, bakımı ve beslenmesinin yapıldığı belirtiliyor. 

DHA/HS,BK

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