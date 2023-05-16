Konut satışlarında yüzde 35'lik azalma

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen Nisan ayında konut satışlarının, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,6 azalarak 85 bin 652'ye düştüğünü açıkladı.

Türkiye genelinde konut satışlarındaki düşüş eğiliminin sürdüğünü ortaya koyan TÜİK verilerine göre, konut satışlarında İstanbul, 13 bin 944 satış ve yüzde 16,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 10 bin konut satışı ve yüzde 11,7 pay ile Ankara, 4 bin 960 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller ise sırasıyla 22 konut ile Ardahan ve Hakkari, 53 konut ile de Bayburt oldu.

Ocak-Nisan döneminde azalma yüzde 18,6

TÜİK'in istatistikleri, konut satışlarının Türkiye genelinde Ocak-Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 azalışla 368 bin 867 olarak gerçekleştiğini gösteriyor. Ülke çapında ipotekli konut satışları da Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32 azalarak 21 bin 769 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 25,4 olurken Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 geriledi. Nisan ayındaki toplam 80 bin 591 olan ipotekli konut satışının 7 bin 388'i, Ocak-Nisan dönemindeki ipotekli satışların ise 25 bin 552'si ilk el satış oldu.

İlk elden 26 bin 952 konut satıldı

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26 azalarak 26 bin 952 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı ise yüzde 31,5 olarak kaydedildi. Yılın ilk dört ayındaki ilk el konut satışları da, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,3 azalışla 110 bin 859 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,3 azalış göstererek 58 bin 700 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,5 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışları Ocak-Nisan döneminde de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,9 düşüşle 258 bin 8 oldu.

Yabancılara bir ayda 2 bin 557 konut satışı yapıldı

Yabancılara yapılan konut satışları Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,3 azalarak 2 bin 557 oldu. Nisan'da toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 3 olarak belirlendi. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 24 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya’yı sırasıyla 792 konut satışıyla İstanbul ve 186 konut satışıyla Mersin takip etti. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35,1 azalarak 13 bin 483 oldu.

Nisan ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 817 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 377 konutla İran, 136 konutla Ukrayna ve 124 konutla Irak vatandaşları izledi.

ANKA / ET,TY

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