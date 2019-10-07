 Kongre′den Trump′a Türkiye baskısı | DÜNYA | DW | 07.10.2019

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DÜNYA

Kongre'den Trump'a Türkiye baskısı

Suriye'den çekilme açıklaması sonrasında ABD Başkanı Donald Trump’a Kongre’nin iki kanadından da baskı artıyor. Eleştirilere Demokratların yanı sıra Cumhuriyetçilerin önemli isimleri de katıldı.

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Beyaz Saray'ın ABD'nin Suriye’den çekileceğini açıklamasının ardından Başkan Donald Trump'a yönelik eleştirilere kendi partisi Cumhuriyetçilerden önemli isimler de katıldı.

Cumhuriyetçilerin Senato'daki lideri Mitch McConnell Trump'ın Suriye'den çekilme kararını yerden yere vurdu.

Kongre'de Trump'ın en önemli müttefiki olarak görülen McConnell yaptığı yazılı açıklamada "Obama yönetimi sırasında zor yoldan öğrendiğimiz üzere Amerikan çıkarları en iyi Amerikan liderliği altında temsil edilir, geri adımlarla ya da çekilerek değil" dedi.

Cumhuriyetçilerin Senato'daki lideri McConnell Kongre'de çoğunluğun kuzeydoğu Suriye'deki askeri varlığın devamını desteklediğini kaydederek hızlı bir çekilmenin Rusya, İran ve Esad rejiminin çıkarına hizmet edeceğini ve "IŞİD ve diğer terörist grupların" geri gelmesine neden olacağını belirtti.

McConnell, Türkiye ve Suriyeli Kürtler arasında çıkabilecek bir çatışmanın hem Türkiye-ABD ilişkilerine zarar vereceği hem de Türkiye'nin dünya siyasetinde yalnızlığa itilmesine neden olacağını kaydetti.

"Kürtleri yüzüstü bırakma" eleştirisi

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat partili Başkanı Nancy Pelosi de kararla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Bir kez daha Başkan Trump otoriter bir diktatörü yatıştırmak için bir müttefiki terk ederek aptalca bir girişimde bulunuyor" dedi ve ABD'nin "Kürt ortaklarını terk ettiği" için Trump'ı eleştirdi.

Trump'ın destekçilerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da Twitter'da yaptığı açıklamada, ABD'nin askerlerini Suriye'den geri çekme kararının geri alınması için Senato'ya tasarı sunacağını ve tasarının Demokratlardan da destek göreceğine inandığını belirtti.

Graham Trump'ın Suriye'den çekilerek Kürtleri yüzüstü bıraktığını ve bunun "ABD'nin güvenilmez bir müttefik" olduğu mesajı verdiğini söyleyerek Trump'ı eleştirdi.

Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Graham Türkiye'ye de Suriye'ye girmesi durumunda yaptırım uygulama tehdidinde bulundu. Graham Türkiye'nin IŞİD'e karşı savaşta ABD'ye destek veren Kürt güçlere saldırması halinde NATO üyeliğinin askıya alınması için de çağrıda bulunacaklarını söyledi.

Cumhuriyetçi Senatör Chris Van Hollen da Graham'i desteklediğini belirten Twitter mesajında Kongre'nin Türkiye'ye Suriye'deki Kürt güçlere saldırdığı taktirde "ağır bir bedel ödeyeceği" konusunda net bir mesaj vermesi gerektiğini söyledi.

Pentagon: Operasyonu desteklemiyoruz

Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden de Türkiye'nin olası operasyonunu desteklemedikleri yönünde art arda açıklamalar geldi.

Pentagon Başsözcüsü Jonathan Hoffman tarafından yapılan yazılı açıklamada ABD'nin Türkiye'nin Suriye'ye askeri operasyonunu desteklemediği ve Türkiye'yi kuzeydoğu Suriye'yi işgal etmekten vazgeçirmeye çalıştıkları belirtildi. Hoffmann Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı General Mark Miley'nin Türk mevkidaşlarına "Suriye'nin Kürt bölgesine yapılacak tek taraflı bir eylemin Türkiye için riskli olduğunu" söyledikleri kaydedildi.

Hoffmann Pentagon'un müttefikleri ile Türkiye'nin olası bir askeri operasyonun Türkiye ve bölge için "muhtemel istikrarsızlaştırıcı neticeleri" olacağını tekrar ettiklerini söyledi.

"Operasyon çok kötü bir fikir"

Öte yandan Reuters'a konuşan ve ismi açıklanmayan "kıdemli bir ABD dışişleri bakanlığı yetkilisi" ABD'nin Türkiye'nin yapacağı bir operasyonu IŞİD tehdidine karşı bölgeyi daha güvenli bir hale getirmeyeceği için hiçbir şekilde desteklemediğini söyledi.

Yetkili gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'ye operasyonu desteklemedikleri konusunda net olduklarını belirterek "Biz bu operasyonun çok kötü bir fikir olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Yetkili çoğunluğunu YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolünde bulunan IŞİD'lilerin tutulduğu hapishanelerin olduğu bölgenin Türkiye tarafından işgal etmesi halinde IŞİD'lilerin sorumluluğunu Ankara'nın devralmasını beklediklerini de kaydetti.

Öte yandan yardım kuruluşları, Türkiye'nin olası bir operasyonunun yüz binlerce kişinin yerinden olmasına neden olacağı uyarısında bulundu. Save The Children kuruluşu bölgede 1 milyon 600 bin kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

DW, AP, Reuters/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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