Kongre'de Türkiye'ye F-16 satışına veto tehdidi

ABD Temsilciler Meclisi'nin hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi üyelerinden oluşan 11 milletvekili, Biden yönetimine gönderdikleri mektupta Türkiye'ye satılması gündemde olan F-16 savaş uçaklarıyla ilgili uyarıda bulundu.

Vekiller, ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a gönderdikleri mektupta, Türkiye'nin 40 yeni Lockheed Martin üretimi F-16 savaş uçağı alabileceğine ve 80 F-16'yı da modernize ettirebileceğine dair çıkan haberlere ilişkin duydukları "derin endişeleri" dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen Eylül ayında Rusya'dan yeni S-400 füze savunma sistemleri alacağını duyurduğunun hatırlatıldığı mektupta, "Düşman gibi davranan bir NATO müttefikine ABD üretimi uçak göndererek ulusal güvenliğimizden taviz veremeyiz" denildi.

"Kongre'den geçemez"

ABD'nin bu dönemde Türkiye hükümetine gelişmiş askeri teçhizat sağlayamacağını belirten Temsilciler Meclisi üyeleri, Kongre'nin böyle bir ihracata engel olmak için birlikte hareket edeceğinden emin olduklarını ilettiler.

Reuters, Cumhuriyetçi üye Nicole Malliotakis ve Demokrat Carolyn Maloney öncülüğünde yazılan 25 Ekim tarihli mektuba 26 Ekim Salı günü ulaştığını duyurdu.

Ajans, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin ABD'den 40 yeni F-16 uçağı satın almak ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki 80 F-16 uçağını modernize ettirmek için talepte bulunduğunu bildirmişti.

F-35 iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu haberle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu konu F-35 konusuyla bağlantılı bir konu. 1 milyar 400 milyon dolar F-35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Ve bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu" demişti. ABD Dışişleri Bakanlığı ise Türkiye'nin F-16 satın alma talebi olduğunu ve buradaki ödemeyle ilgiliABD'nin Türkiye'ye herhangi bir finansman teklifinde bulunmadığını belirtmişti.

ABD, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alan Türkiye'yi ortağı olduğu F-35 savaş uçakları projesinden çıkarmıştı. Türkiye programdan çıkarılmadan önce 100 adet F-35 satın almayı planlıyordu.

DW,rtr/CÖ,BK

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