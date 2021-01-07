Kongre baskını sırasında bir polis yaşamını yitirdi

ABD Başkanı Donald Trump yanlılarının Kongre binasını işgali sırasında çıkan olaylarda yaralanan bir polis memuru yaşamını yitirdi. Kongre binasının güvenliğinden sorumlu polis tarafından yapılan açıklamada, işgalci protestocularla karşı karşıya gelmesi sırasında yaralanan Brian D. Sicknick'in, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Sicknick protestocularla karşı karşıya gelmesinin ardından kendi birimine ait ofise geri dönmüş, fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Sicknick'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Washington Polis Teşkilatı tarafından dün yapılan açıklamada, Kongre işgali sırasında ikisi ağır olmak üzere 14 polis memurunun yaralandığı belirtilmişti.

Böylece Başkan Trump destekçilerinin Kongre binasını basması sonucu çıkan olaylarda ölenlerin sayısı beşe yükseldi. Binanın güvenliğinden sorumlu polis, protestocuların Temsilciler Meclisi salonuna girmeye çalıştığı sırada Ashli Babbitt'in polis tarafından vurularak yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti. Washington Emniyet Teşkilatı, olaylarda ölen diğer üç kişinin 55 ve 50 yaşında iki erkek ile 34 yaşında bir kadın olduğunu açıkladı, ancak ölüm nedenleri konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.

Çıkan olaylar sonrasında başlatılan soruşturmada, 80'den fazla kişinin tutuklandığı bildirildi.

AFP,AP/JD,BK

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