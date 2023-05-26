Kongre baskını davası: Oath Keepers liderine 18 yıl hapis

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Kongre Binası'na düzenlenen baskınla bağlantılı olarak yargılanan aşırı sağcı Oath Keepers yapılanmasının kurucusu Stewart Rhodes 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Söz konusu ceza, başkanlık seçimlerinden iki ay sonra, 6 Ocak 2021'de ABD Kongresi'ne düzenlenen ve şiddet içeren saldırıyla bağlantılı olarak bugüne kadar verilen en yüksek hapis cezası olarak kayıtlara geçti.

Washington'daki mahkeme 57 yaşındaki aşırı sağcı Rhodes'un "kışkırtıcı komplo kurma" suçu işlediğine kanaat getirildiğini bildirdi. Savcılar Rhodes için 25 yıl hapis cezası istemişti. Savcılığın hazırladığı iddianamede ayrıca ağırlaştırıcı sebep olarak "terör eylemi" suçunun da cezaya eklenmesi talep edilmişti. Yargıç Amit Mehta bu talebi kabul etti, ancak cezayı savcılığın talebinin altında tuttu. Böylece ilk kez bir bir yargıç Kongre Binası baskını davasında Rhodes'un eylemlerini, cezayı artıran "terör suçu" olarak değerlendirdi ve Adalet Bakanlığı ile bu konuda aynı görüşü paylaştı.

Oath Keepers yapılanmasının kurucusu Stewart Rhodes 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı Fotoğraf: Jim Urquhart/REUTERS

Karar, aralarında eski Proud Boys lideri Enrique Tarrio'nun da bulunduğu terörizmle suçlanan diğer aşırı sağcıların da uzun süreli hapis cezalarına çarptırılabilmesi için emsal teşkil edebilecek.

Rhodes, cezası açıklanmadan önce kendisini "siyasi bir mahkum" olarak tanımlamış ve tek suçunun "ülkeyi yok etmek isteyenleri durdurmak" olduğunu söylemişti.

Savcılık, davada suçlanan 5 Oath Keepers üyesini ABD hükümetine karşı "silahlı isyan planlamakla" suçluyor. İddianamede, Oalt Keepers üyelerinin iktidarın Donald Trump'tan, onun yerine seçilen Joe Biden'a geçmesini engellemek için şiddet eylemlerine başvurdukları ifade edildi.

Kongreyi basan aşırılık yanlıları Fotoğraf: JT/STAR MAX/IPx/picture alliance

Kongre Binası'nı neden basıldı?

Hükümet karşıtı ve şiddet yanlısı olarak kabul edilen Oath Keepers üyeleri, Biden'ın 2021 yılında başkanlık seçimi sonrasında hükümeti devralmasını engellemek için Trump karşıtı diğer oluşumlarla birlikte yüzlerce radikal kişiyle Kongre Binası'nı basmıştı.

İddianameye göre, eski bir asker olan Rhodes ve diğer sanıklar silah ve savaş ekipmanları satın almış ve bunları başkent yakınlarındaki bir otelde depolamıştı.

Savcı Jeffrey Nestler geçen sonbaharda yapılan duruşmada Rhodes'un Kongre Binası baskını sırasında "savaş alanındaki bir general gibi" davrandığını söylemişti.

Rhodes ise hakkındaki suçlamaları reddederek, kendisi ve adamlarının Kongre baskının olduğu gün Washington'da düzenlenen Trump mitinginde güvenliği sağlamaya çalıştıklarını ileri sürüyor.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland mahkemenin aldığı kararı memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

AFP,AP/TY,BÖ

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