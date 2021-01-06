 Kongre baskını: 23 milyondan fazla tweet atıldı | DÜNYA | DW | 07.01.2021

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DÜNYA

Kongre baskını: 23 milyondan fazla tweet atıldı

ABD'deki Kongre binasını Trump yanlılarının basması Twitter'da paylaşım rekoru kırılmasına neden oldu. Olaylar sırasında saniye de 430 tweet olmak üzere 23 milyondan fazla paylaşım yapıldı.

Symbolbild Twitter Konto

Washington'da ABD Kongresi'nin bulunduğu Capitol binasının dün Donald Trump taraftarları tarafından basılması ve yaşanan şiddet olayları sırasında sosyal medya platformu Twitter'da paylaşım rekoru kırıldı.

Online platform takibi yapan Visibrain adlı şirket yapılan analizde baskın sırasında 23 milyon 400 binden fazla tweet adıldığı belirlendi. Bunun da saniyede ortalama 430 tweete tekabül ettiğine dikkat çekildi. Şirket, bu sayının Kasım ayındaki ABD başkanlık seçiminin ardından 24 saat içinde atılan tweetlerden 2,5 kat fazla olduğunu belirtti. 

Neler olmuştu?

Trump'ın dün taraftarlarına yaptığı konuşma sonrasında Joe Biden'ın zaferini tescil için toplanan ABD Kongre binası basılmış, çıkan olaylarda dört kişi hayatını kaybetmişti.

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ABD'de neler oldu?

Trump, daha sonra Twitter hesabının askıya alınmasına neden olan paylaşımlarında göstericilere destek vermiş, "Kutsal bir seçim zaferi çok uzun sürelerdir haksızlığa uğrayan ve kötü davranılan bu harika vatansever insanlardan kabaca ve acımasızca alındığında olacak olan şey de budur. Sevgi ve barış içinde evinize gidin. Bu günü sonsuza dek hatırlayın!” ifadelerini kullanmıştı.

AFP / SSB,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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Yorum: Trump'a imkan verenler de suçlu

Trump ve ona imkan verenler Washington'da yaşananlardan sorumlu oldğuna dikkat çeken DW Washington büro şefi Ines Pohl'e göre en kısa zamanda Biden dönemine geçilmeli.  

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