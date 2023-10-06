AKP yönetiminde "büyük değişim" beklentisi

AKP, 7 Ekim Cumartesi günü dördüncü olağanüstü büyük kongresi için toplanmaya hazırlanıyor. Kongrede genel başkan seçimi yapılacak, ancak genel başkan seçiminde sürpriz yaşanması söz konusu değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy birliği ile aday gösterilip oy birliği ile genel başkan seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

AKP kongresinde dikkatler ise Erdoğan'ın belirleyeceği yönetim kadrolarında olacak.

Diğer kongrelerde bir buçuk saati aşan konuşmalar yapan Erdoğan'ın Cumartesi günü daha kısa bir konuşma yapması bekleniyor. Erdoğan'ın 40 dakika kadar süreceği belirtilen konuşmasında anayasa çağrılarını yineleyeceği, ağırlıklı olarak da 2024 yerel seçimlerine dair mesajlar vereceği ifade ediliyor.

Parti içi yönetimde değişim beklentisi

14 Mayıs genel seçimlerinde milletvekili listelerini yüzde 50'yi aşan oranda yenileyen AKP'nin parti içi yönetiminde de yeni isimlere yer verilecek. Erdoğan, DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre 75 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) yüzde 50'den fazlasını yenileyecek. Ancak MKYK içerisinden seçilen 18 kişilik Merkez Yürütme Kurulu'ndaki (MYK) değişimin ise daha kısıtlı olacağı ifade ediliyor.

Erdoğan, geçen Çarşamba günü kurmaylarıyla bir araya gelerek isimler üzerinden değerlendirmeler yapmıştı. Bu toplantı sonrası yeni yönetim listesinin büyük oranda şekillendiği, bazı alternatifli isimlere dair son kararın kongre öncesine kadar verileceği belirtiliyor. MHP ile seçim ittifakına ilişkin çalışmaları yürüten mevcut genel başkan vekillerinden Efkan Âlâ'nın görevine devam edecek isimlerden biri olacağı tahmin ediliyor. Diğer genel başkan vekili Binali Yıldırım ile ilgili ise farklı bir karar alınabileceği ifade ediliyor. Yıldırım, Erdoğan'a en yakın isimlerden biri.

2015 seçimlerinde yüzde 49, 2018 seçimlerinde yüzde 42,5 oy alan AKP, düşüş eğilimini 2023 seçimlerinde de sürdürdü ve oyu yüzde 36,3'e geriledi. Erdoğan, oluşturacağı yeni kadrolarla düşüş eğiliminin önüne geçmeyi hedefliyor. Kadrosunu gençleştirmek de isteyen Erdoğan'ın özellikle 35-45 yaş arasındaki yeni yüzlerle çalışmayı arzu ettiği kaydediliyor. Listelerde bu nedenle hem genç hem de kadın yeni isimlerin yer alacağı beklentisi hakim. MKYK ve MYK'da genel olarak milletvekili sayısının azaltılması ve Erdoğan'ın "parti ve Meclis" çalışmalarını ayırmayı hedefi de dile getirilen değişiklikler arasında.

AKP MKYK içerisinde görevine devam edip etmeyeceği en fazla merak edilen isimlerden birisi Metin Külünk. Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in "ayda 10 bin dolar alan siyasetçi" iddiasının hedefi olan Külünk, kendisine yönelik suçlamaları geri çevirmişti. Parti içerisinde dikkat çeken çıkışlarıyla da gündeme gelen Külünk, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "FETÖ ve PKK'ya destek verdiğini" iddia etmişti. Diyanet, bu sözlere karşı suç duyurusunda bulunmuştu.

Merak edilen bir diğer isim ise AKP Merkez Disiplin Kurulu üyesi Zehra Taşkesenlioğlu. SPK (Sermaye Piyasa Kurulu) eski Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun kardeşi Taşkesenlioğlu, Sedat Peker tarafından "borsada manipülasyon yapmak" ve "rüşvet almakla" suçlanmıştı. Boşandığı eşi Ünsal Ban ile bir videosu da internete sızan Taşkesenlioğlu, boşanma davasında Ban'dan 70 milyon lira istemişti. 14 Mayıs'ta milletvekili yapılmayan Taşkesenlioğlu'nun partide de liste dışı kalması bekleniyor.

2015 seçimlerinde yüzde 49, 2018 seçimlerinde yüzde 42,5 oy alan AKP, düşüş eğilimini 2023 seçimlerinde de sürdürdü ve oyu yüzde 36,3'e geriledi. Fotoğraf: Murad Sezer/REUTERS

Yerel seçimleri yönetecek ekip kim olacak?

Kongre ile birlikte yerel seçim çalışmalarına da resmen başlanacak. Bir süredir strateji çalışmalarını yürüten AKP'de kongre sonrası isim belirleme süreçleri de hızlanacak. 2024 yerel seçimlerine iddialı hazırlanan AKP'de yerel seçimler için iki makam kritik önemde. "Seçim İşleri" ve "Yerel Yönetimler" birimlerinin başına kimin getirileceği konuşulan önemli başlıklardan. İstanbul 2019 yerel seçimlerinde "Hiçbir şey olmasa bile bir şeyler oldu" sözleri ile damga vuran isimlerden Ali İhsan Yavuz, seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı görevini sürdürüyor. Seçimlere altı ay kaldığı için partideki kurulu sistemi bozmak istemeyen Erdoğan'ın Ali İhsan Yavuz'un bu görevini sürdürmesini istediği kaydediliyor. Ali İhsan Yavuz, 2019'da seçimlerin yenilenmesinde başrolde olan isimlerdendi.

AKP'nin yerel yönetimlerden sorumlu ismi ise eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz. Bu ismin de kongre sonrasında görevine devam edeceği konuşuluyor. Bu koltuk için ayrıca İYİ Parti'den AKP'ye geçen Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un adı da geçiyor. Ancak parti kurmayları Yılmaz'ın görevine devam edeceğini, İsmail Ok'un ise yerel seçimde aktif çalışmalar yapacak ekip içerisinde yer alacağını kaydediyor.

AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, 31 Mart 2019 seçimlerinde yaptığı ittifakı genişletmeyi planlıyor. Daha önce bazı yerlerde her iki parti de aday çıkarırken 2024 seçimlerinde oyların bölünmemesi için çalışmalara ağırlık verilecek.

Binlerce AKP'li 7 Ekim'de Ankara Spor Salonu'nda buluşacak. Fotoğraf: Cagla Gurdogan/REUTERS

Akreditasyon uygulandı

Olağanüstü kongrenin ana teması "Türkiye Yüzyılı" olarak belirlendi. 14 Mayıs seçimleri öncesinde gerçekleşen seçim programı tanıtım programına birçok basın kuruluşu davet edilmişti. Cumartesi günkü kongreye ise Anka Haber Ajansı, Sözcü TV, Halk TV, DW Türkçe, T24, VOA Türkçe'nin de aralarında olduğu birçok medya kuruluşu davet edilmedi. Bu basın kuruluşlarında çalışanlara davetlerde Cumhurbaşkanlığı tarafından "akreditasyon" uygulandığı bildirildi.

Kongreye CHP, MHP, İYİ Parti, DSP, Anavatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Vatan Partisi ve HÜDA-PAR da davet edildi. HDP ve Yeşil Sol Parti'ye davet gitmedi.

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?