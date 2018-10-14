 Kongo′da uçak evlerin üzerine düştü | DÜNYA | DW | 24.11.2019

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DÜNYA

Kongo'da uçak evlerin üzerine düştü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 18 kişi taşıyan bir uçak, evlerin üzerine düştü. En az 27 kişinin öldüğü olayda, çevredekiler enkazı yağmaladı.

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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 19 koltuklu bir uçak, Goma kentindeki bir mahalleye düştü.

Evlerin üzerine düşen Dornier 228-200 tipi uçağın, Busy Bee adlı yerel bir şirket tarafından işletildiği açıklandı.

Şirket, Beni kentine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra düşen uçakta 16 yolcu ve iki kişilik mürettebat bulunduğunu belirtti.

Reuters'a konuşan yetkililer, olayda en az 27 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

DR Kongo Goma Flugzeugabsturz

Olayın ardından bazı mahalle sakinleri, yanan enkazı söndürmek için kova ve tencerelerle su döktü. Bazıları ise durumdan faydalanmaya çalışarak enkazı yağmalamaya başladı. Polis yağmacıları dağıtmak için uyarı ateşi açtı. Enkazdan para çalan bir kişi ise gözaltına alındı.

rtr/CÖ,TY
© Deutsche Welle Türkçe

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