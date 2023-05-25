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14 Mayıs seçimleri
Fotoğraf: DHA
PolitikaTürkiye

KONDA anketi: Erdoğan yüzde 52,7, Kılıçdaroğlu yüzde 47,3

56 dakika önce

KONDA anketi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Erdoğan'ın yüzde 52,7, Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,3 oy alacağı tahmininde bulundu. Anket, Oğan ve Özdağ'ın ikinci tura dair kararlarından önce yapıldı.

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KONDA Araştırma ve Danışmanlık şirketi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin anketinin sonucunu açıkladı.

Ankette kararsızlar dağıtıldıktan sonra yapılan tahmine göre, 28 Mayıs'taki ikinci turda Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,7, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,3 oy alıyor.

KONDA anketine göre, kararsızların oyları dağıtılmadan önceki tablo ise şöyle oluştu:

"Erdoğan yüzde 47, Kılıçdaroğlu yüzde 42,2, kararsız yüzde 8,2, oy kullanmaz yüzde 2,6."

KONDA, bu anketi 20-21 Mayıs tarihlerinde 34 ilin merkez dâhil 108 ilçesine bağlı 154 mahalle ve köyünde 3 bin 607 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşerek gerçekleştirdiğini duyurdu.

Oğan ve Özdağ faktörü

Anket, ATA İttifakı'nın ilk turda elenen adayı Sinan Oğan ve aynı ittifak içinde seçimlere giren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ikinci tura ilişkin kararlarından önce yapıldı.

Oğan hafta başında yaptığı açıklamada ikinci turda Erdoğan'ın desteklenmesi için çağrıda bulunurken Özdağ da dün Kılıçdaroğlu'na destek vermişti.

Anket sonucunu yayımlayan KONDA, bu bulguları değiştirebilecek ve "28 Mayıs sonuçlarını etkileyebilecek üç dinamiği" şöyle sıraladı:

"Birincisi, 20-21 Mayıs tarihinden seçime kadar bir haftada yaşanacak olayların siyasi tercihlere etkisi. İkincisi, Cumhurbaşkanlığı seçimi 1. tur oylamasının ardından Ata İttifakı'nın dağılması üzerine, ittifakı oluşturan parti liderleri ve ittifak adayının seçimin 2. tur oylamasında farklı adayları destekleme kararı almaları üzerine yaşanabilecek stratejik oy kaymaları. Üçüncüsü de bu hükümet sistemi modelinde ilk defa deneyimleyeceğimiz, 2. tura giden seçimde katılım oranı olacaktır."

KONDA ilk turdan önce yayımladığı ankette, 14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlunun yüzde 49,3, Erdoğan'ın yüzde 43,7 oy alacağı tahmininde bulunmuştu.

DW/CÖ,BÖ

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