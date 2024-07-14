Konak'taki elektrik faciasında 29 gözaltı kararı

İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan iki kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olayda 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç X hesabından yaptığı açıklamada İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirterek "Soruşturma kapsamında, bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmiştir" dedi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İZSU) aralarında bir daire başkanının olduğu 9, GDZ Elektrik'ten ise 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi. Söz konusu kişilerin bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlukları bulunduğu belirlendi. Öte yandan elektrik kaçağının olduğu mazgaldaki kablolar 50 santimetre daha aşağı alındıktan sonra üzeri belediye ekipleri tarafından kapatılırken, bölgeye tekrar elektrik verilip, yol trafiğe açıldı.

Ne olmuştu?

İzmir'de, 12 Temmuz saat 18.00 sıralarında gök gürültülü sağanak başladı. Konak ilçesi Alsancak Enver Dürdar Başar Sokak'ta sağanaktan korunmak için kaçmaya çalışan Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan, amatör müzisyen İnanç Öktemay (44) da akıma kapılıp, bir anda yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine elektrik şirketi yetkilileri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Deniz ve Öktemay, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılar Öktemay ve Deniz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Fotoğraf: DHA

GDZ Elektrik, İZSU'yu suçladı

GDZ Elektrik Dağıtım AŞ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Olayın geçtiği bölgeye dair son 6 aydır kurumumuza CİMER, Çağrı Merkezi, sosyal medya dahil olmak üzere tüm kanallardan gelen talepler incelenmiş ancak herhangi bir şikâyet kaydı olmadığı tespit edilmiştir. Bölge sakinlerinin konuşmalarında uzun süredir iletildiği söylenen şikayetler, doğrudan sorumlu olan diğer kurumlara yapılmıştır" dedi.

"Şebekenin derinliğinin mevzuatlara uygun olmadığına ilişkin haberlere yönelik tespitlerimizi de paylaşmak isteriz" diyen GDZ Elektrik Dağıtım AŞ "5 Ocak'ta ilgili alt yapı kuruluşu tarafından bilgi verilmeden ve onayımız olmaksızın bölgedeki elektrik şebekemiz üzerine üç yeni yağmur suyu ızgarası yapıldığı belirlenmiştir. Bu işlem öncesinde, sırasında veya sonrasında kurumumuzdan herhangi bir gözlemci talebinde kesinlikle bulunulmamıştır. Şebekemize zarar verildiği 13 Temmuz 2024 tarihinde yetkili kurumlar tarafından yapılan incelemeler sırasında da açıkça görülmüş ve kayıt altına alınmıştır" açıklamasını yaptı.

Elektrik şirketinden yapılan açıklamada "Ek olarak, çalışmalar sırasında yer altında bulunan elektrik kablolarımızın konumunun müdahalelerle değiştirildiği görülmektedir. Gerçekleştirilen bu çalışmaların kurumumuza hiçbir şekilde bilgi aktarılmadan yapıldığını bir kez daha vurgulamak isteriz" denildi.

DW, ANKA, DHA / EC, JD

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