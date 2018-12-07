 Komedyen Kevin Hart Oscar Ödül Töreni′ni sunmayacak | YAŞAM | DW | 07.12.2018

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YAŞAM

Komedyen Kevin Hart Oscar Ödül Töreni'ni sunmayacak

ABDli komedyen Kevin Hart Oscar Ödül Töreni'ni sunmaktan vazgeçtiğini açıkladı. Hart sosyal medyada eşcinselleri hedef alan paylaşımları nedeniyle eleştirilmişti.

Kevin Hart (Imago/MediaPunch/D. Corredo)

ABD'de 91'inci Oscar Ödül Töreni'nin sunucusu olarak açıklanan ünlü komedyen Kevin Hart'ın kararı, sosyal medyada 2009-2011 yılları arasında eşcinselleri hedef alan paylaşımlarının, Hart'ın Oscar Ödül Töreni'ni sunacağı açıklandıktan sonra tekrar gündeme gelmesinin ardından geldi.

Hart sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu yılın Oscarlarını sunmaktan vazgeçme kararı aldım...Çünkü bu kadar muhteşem yeteneklerin kutlanacağı bir akşamda dikkatleri dağıtmak istemedim. LGBTİ toplumundan geçmişteki duyarsız yorumlarım için özür dilerim" dedi.

Hart Salı akşamı Twitter ve Instagram hesaplarında uzun zamandır kariyer hedefi olan Oscar Ödülleri'ni sunacağını duyurmuştu. Hart daha önce MTV Müzik Ödüllerini sunmuştu.

rtr,dpa/SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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ABDli komedyen Kevin Hart Oscar Ödül Töreni'ni sunmaktan vazgeçtiğini açıkladı. Hart sosyal medyada eşcinselleri hedef alan paylaşımları nedeniyle eleştirilmişti.  

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