 Komedyen Bülent Ceylan’a Alman Okuma Ödülü | ALMANYA | DW | 08.10.2018

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ALMANYA

Komedyen Bülent Ceylan’a Alman Okuma Ödülü

Almanya’nın tanınmış komedyenlerinden Türkiye kökenli Bülent Ceylan, çocukları okumaya özendirme çabaları nedeniyle Okuma Vakfı’nın 25 bin euro tutarındaki ödülüne layık görüldü.

Komedyen Bülent Ceylan

Komedyen Bülent Ceylan

Türkiye kökenli Alman komedyen Bülent Ceylan, 2018 Alman Okuma Ödülü'ne layık görüldü. Ödülü veren Okuma Vakfı’nın yöneticisi Jörg Haas, 42 yaşındaki Mannheimlı komedyenin yıllardır televizyon ve sahnede yaptığı şovlarla öğrencilere yönelik etkinliklerde okumayı özendirdiğini belirtti. Haas, Ceylan’ın ününün çocuklara okumayı sevdirmek ve eğitim alanındaki başarılarını artırmak konusunda "paha biçilemez bir anahtar” olduğunu vurguladı.

Almanya'da okuma keyfi ile yeteneğini teşvik etmek için 1988’de kurulan Okuma Vakfı'nın 25 bin euro tutarındaki ödülü 21 Kasım tarihinde Berlin'de Ceylan'a takdim edilecek.

2013 yılından bu yana Okuma Vakfı ve Commerzbank Vakfı tarafından düzenlenen ödül töreni Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Monika Grütters himayesinde gerçekleştiriliyor. Commerzbank Vakfı Yönetim Kurulu'ndan Astrid Kießling-Taşkın, ilk kez kamusal alanda tanınan bir kişinin ödüllendirildiğini söyledi. Kießling-Taşkın ödülün, okumaya verdiği teşvik ve Almanya toplumunda uyumlu bir şekilde birlikte yaşama katkılarından dolayı Ceylan'a bir teşekkür niteliği taşıdığını belirtti.

Alman bir anne ile Türk bir babanın oğlu olan Bülent Ceylan, parodilerinde bu iki ulusun birbirlerine bakışlarını konu ediniyor. "Çocuklar İçin Bülent Ceylan” adlı vakfı ile çocukların teşviki ve eğitimi konusunda çalışmalar yapan kurumlara destek olan popüler komedyen, 2013 yılından bu yana da Okuma Vakfı'nın okuma elçisi olarak etkinliklere katılıyor.

epd/AÜ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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