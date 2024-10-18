Kolon kanseri hastalarının zam ve fiyat farkı tepkisi

Türkiye'de tıbbi malzemelere gelen zamlar hastaları zorluyor. Bu gruplardan biri de kolostomi torbası kullanan kanser hastaları. Zamlarla boğuşan on binlerce hasta fiyat farkının devlet tarafından karşılanmasını istiyor.

Hayatlarını devam ettirebilmek için kullanmaları gereken kolostomi torbasına ayda yaklaşık 3 bin TL ödemek zorunda olan hastalar, yapılan zamlarla baş etmekte güçlük çekiyor.

Kolon kanserine yakalandıktan sonra karın bölgesinde taşınan kolostomi torbasıyla yaşamaya başlayan kanser hastaları, günde iki kez kullanmaları şart olan bu tıbbi malzeme için 1 Nisan 2019'dan beri medikal firmalara fiyat farkı ödemek zorunda kalıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) eş değer kabul ettiği tıbbi malzemeler arasından fiyatı en düşük olanı baz alıp aradaki fiyat farkını vatandaşa yüklüyor.

Tıbbi malzemelere gelen yüksek zamlar ve hastaların ödemesi beklenen payın yüzde 60'a kadar çıkması ise durumu güçleştiriyor. TL'nin dolar karşısındaki değer kaybıyla zamlanan bu ürünlerin ücretinin yüzde 80'ini SGK, yüzde 20'siniyse hasta ödüyordu. Ancak bu uygulamadan vazgeçilerek hasta payı yüzde 60'a çıkarıldı.

"Ayda 3 bin TL'yi nasıl ödeyeyim?"

Masrafları karşılamakta zorlanan gruplardan biri de kanser nedeniyle bağırsakları alınan ve kolostomi torbasını kullanmak zorunda olan hastalar.

Hastalardan G.C., DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, bağırsak kanseri nedeniyle önce kalın bağırsağının, daha sonra ise ince bağırsağının alındığını ve ömür boyu kolostomi torbasıyla yaşamak zorunda olduğunu söylüyor.

Geçen yıl Ağustos ayında 500 TL olan malzemeye son olarak 2 bin 800 TL ödediğini kaydeden G.C, aldığı 12 bin 500 TL emekli aylığıyla geçinme derdine bir de bu masrafın eklendiğinden şikayet ediyor.

Aldığı emekli maaşının 10 bin TL'sinin kiraya gittiğini belirten G.C., "3 bin TL kolostomi torbası ücretini nasıl ödeyeyim?" diye soruyor.

Bazı hastalarda bu tutarın 5 bin TL'ye kadar çıktığını söyleyen G.C. bir an önce bu soruna çözüm beklediklerini aktardı.

Bakanlık'tan geri dönüş yok

DW Türkçe'ye konuşan Kolostomili ve Ostomililer Derneği kurucusu ve başkanı Talat Cankıymaz da kanserli hastalarla bir araya gelerek devlet desteği beklediklerini ifade etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu ve İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşerek şikâyetlerini ilettiklerini dile getiren Cankıymaz, topladıkları imzaları Sağlık Bakanlığına verdiklerini ancak bir geri dönüş alamadıklarını söyledi.

Kolostomili ve Ostomililer Derneği üyeleri geçtiğimiz yıllarda fiyat farkının hastalar tarafından ödenmemesi için imza toplamıştı.

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