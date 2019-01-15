Kolombiya'da saldırı sonrası üç günlük yas

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da polis akademisinin hedef alındığı saldırı sonrası üç günlük ulusal yas ilan edildi. Bomba yüklü bir araçla kentin güneyindeki General Francisco de Paula Santander adlı akademiye gerçekleştirilen saldırıda 21 kişi ölmüş, 68 kişi yaşamını yitirmişti.

Kolombiya Savunma Bakanlığı terör saldırısının 80 kilogram patlayıcı yüklü bir araçla gerçekleştirildiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Bogota Büyükelçiliği saldırının aydınlatılması için Kolombiya'ya yardım teklifinde bulundu.

Kolombiya'da Başsavcı Nestor Humberto Martinez saldırganın 57 yaşındaki Jose Aldemar Rojas Rodriguez olduğunu açıkladı. Kolombiya Savunma Bakanı Guillermo Botero de Rodriguez'in Marksist Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) mensubu bir gerilla olduğunu söyledi. 2008'den bu yana ELN'de olan Rodriguez'in patlayıcılar alanında uzman olduğu belirtildi. Saldırıda kullanılan aracın da ELN gerillalarının güçlü olduğu bir bölgede son olarak kontrolden geçtiğinin tespit edildiğini duyuruldu.

Saldırıya tepkisini Twitter üzerinden gösteren Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, "Tüm Kolombiyalılar terörü reddediyor ve savaşmak için birleşmiş durumdayız" yazdı.

Duque ayrıca saldırı sonrası Kolombiya'nın sınırları ile şehirlere giden ana yollara ek güç takviye edilmesi emri verdiğini belirtti. Ağustos ayında liderlik koltuğuna oturan sağcı Duque, Marksist gerillalar ve uyuşturucu tacirlerine yönelik sert bir politika izliyor.

Kolombiya'da 2016 yılında Juan Manuel Santos'un devlet başkanlığı döneminde Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) ile barış anlaşması imzalanmıştı. Daha önce polise yönelik bombalı saldırılar gerçekleştiren ELN ile barış görüşmeleri ise Santos döneminde sekteye uğramış, müzakereler tekrar başlatılamamıştı. ELN, Kolombiya'daki son aktif gerilla örgütü olarak görülüyor.

AFP/ÖA,AÜ

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