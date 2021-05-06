Kolombiya'da halk geri adım atmıyor

Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya'da, hükümetin sağlık, güvenlik ve eğitim politikaları ile güvenlik güçlerinin sert uygulamalarına karşı bir haftadan bu yana düzenlenen protesto gösterileri çarşamba günü, başkent Bogota'nın yanı sıra Medellin ve Cali kentleri ile birlikte çok sayıda şehirde devam etti.

Başkent Bogota'da, şehrin Devlet Başkanlığı Sarayı'na yakın bölgesinde çoğunluğu koronavirüse karşı koruyucu maske taşıyan binlerce gösterici toplandı. Protesto etkinliği, küçük bir grubun bölgedeki kongre binasına girmeye çalışması ve polis tarafından engellenmesi dışında olaysız geçti. Ancak diğer birçok kentte polisle göstericiler arasında yer yer şiddetli çatışmalar yaşandı. Bogota'da bir gece önce yapılan gösteriler büyük çaplı şiddet olaylarına dönüşmüş ve çok sayıda karakolun tahrip edildiği çatışmalarda 16'sı polis memuru olmak üzere 46 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Bogota'daki 1 Mayıs eylemlerine de binlerce kişi katıldı

Ülkenin nüfus bakımından ikinci büyük kenti Medellin'de de öğle saatlerine dek sayısı 8 bini bulan göstericiler, Devlet Başkanı Duque'nin en büyük destekçilerinden Eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe aleyhine sloganlar attı.

Kolombiya'nın, ülkenin güneybatısında yer alan bir başka önemli kenti Cali'de ise göstericiler tarafından yolların kapatılması nedeniyle şehrin pek çok bölgesine giriş çıkış yapılamıyor. Bu da kentte ciddi bir akaryakıt tedariği sorunu yaratmış durumda. Öte yandan Cali'deki protesto eylemlerine, yerli halk da binlerce kişi ile katılarak destek verdi.

Devlet Başkanı Ivan Duque aleyhine Bogota'da düzenlenen gösterilere üniversite öğrencileri de katılıyor

Vergi reformu tasarısı protestoları tetikledi

Kolombiya'da hükümetin geçen hafta gündeme getirdiği ve orta sınıfa ağır yükümlülükler getiren vergi reformu tasarısı ülke çapında büyük bir protesto dalgasının oluşmasına neden olmuştu. Hükümet, gösterilerin büyümesi üzerine pazar günü tasarıyı geri çekmiş olsa da eylemler, bu kez Duque yönetimini genel anlamda hedef alarak devam ediyor.

Polis göstericilere zaman zaman göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu

Polisin yanı sıra askerlerin de protestoculara karşı görevlendirildiği Kolombiya'da, güvenlik güçlerinin eylemcilere çok sert müdahalelerde bulunduğu ifade ediliyor. Resmi verilere göre şu ana dek biri polis memuru, 24 kişi çıkan olaylarda hayatını kaybetti. Ancak Temblores adlı sivil toplum kuruluşu ölü sayısının 37 olduğunu, yüzlerce kişinin yaralandığını ve 89 kişinin de kaybolduğunu duyurdu.

AFP / ET,JD

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