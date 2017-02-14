Kolombiya'da 40 Venezuelalı "seks köleliğinden" kurtarıldı

Kolombiya'da göçmen kadınları esir alıp fuhuşa zorlayan bir çeteye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yetkililer, "21'inci yüzyıl seks köleliği çetesi" olarak tanımladıkları suç şebekesinin Venezuelalı kadınları sınır kenti Cucuta'da alıkoyduğunu belirtti.

Çetenin Cucuta'dan Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya götürdüğü kadınların ellerindeki belgeleri de zorla aldığı açıklandı. Yetkililerin açıklamalarına göre, kadınlar daha sonra ise bu ulaşım masrafları bahane edilerek 20 gün boyunca fuhuşa zorlandı.

Başsavcı Nestor Martinez, kadınlara günde sadece 15 dakika özgürlük tanındığını ve geç dönmeleri hâlinde cezalandırıldıklarını söyledi. Hamile kalan kadınlara ise çete tarafından tutulan doktor görünümlü bir kişi tarafından kürtaj yapıldığını belirterek, "Tamamen rezil bir durum" ifadesini kullandı.

Martinez, kadınların daha önce kurtarılabileceğini ancak Kolombiya göçmen bürosundan bir memurun çeteyi baskından haberdar etmesi nedeniyle operasyonu ertelemek zorunda kaldıklarını söyledi. Başsavcı, ismini açıklamadığı memurun 24 saat içinde adalete teslim edileceğine dair söz verdi.

Kimliklerini kilitliyorlar

Üst düzey güvenlik yetkilisi Jairo Garcia, kadınların birçoğunun para ve yemek vaadiyle kandırılarak çetenin ağına düşürüldüğünü belirtti. Garcia, "Kadınlara her şeyin iyi olacağını söylüyorlar. Bogota'ya vardıklarında da kimliklerine el koyup kilitliyorlar" dedi.

Kadınların kurtarılması için yapılan baskın, insan kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen ve şu ana kadar 144 kişi gözaltına alınan daha büyük bir operasyon kapsamında düzenlendi.

Tablo endişe verici

Hak örgütleri, özellikle Venezuela'dan diğer ülkelere doğru artan göç nedeniyle bölgede insan kaçakçılığının daha da yaygınlaşmasından duydukları endişeyi sıklıkla dile getiriyor. Ülkelerindeki ekonomik kriz nedeniyle yurt dışına kaçan Venezuelalı birçok kadın, gittiği ülkede kendini fuhuş çetelerinin elinde buluyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, son yıllarda 3 milyonu aşkın Venezuelalı ülkesini terk etti. Söz konusu Venezuelalıların sığındığı ülkelerin başında ise Kolombiya geliyor.

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AP/CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe