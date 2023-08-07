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Kocaeli'de patlama: Yaralı sayısı 12'ye yükseldi

2 saat önce

Kocaeli’nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi silosunda bir patlama meydana geldi. Kocaeli Valisi, olayda 12 kişinin yaralandığını açıkladı.

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Türkei Hafenstadt Derince
Fotoğraf: Khalil Hamra/AP/picture alliance

Kocaeli'nin Derince ilçesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Derince Limanı mevkiinde meydana gelen patlamanın Gölcük'ten de duyulduğu belirtildi. Kimyasal maddelerin etkileşime girmesi sonucu meydana geldiği ihtimali üzerinde durulan patlamanın Toprak Mahsulleri Ofisi silosunda gerçekleştiği, olay yerine çok sayıda ekibin sevk edildiği kaydedildi. Patlamanın çevre için herhangi bir tehlike oluşturmadığı, ancak patlamanın şiddetiyle çevredeki bazı binaların camlarının kırıldığı belirtildi.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, patlamada 12 kişinin yaralandığını ve hastaneye sevk edilen yaralıların tedavisine başlandığını açıkladı. Vali, Soğutma ve inceleme çalışmalarının da devam ettiğini ifade etti. 

"Deprem oluyor sandık"

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı’nın olaya ilişkin açıklamasında "Bugün, saat 14.50 sıralarında, liman bölgesinde bir patlama meydana gelmiştir. Patlama sonucunda meydana gelen yangına; AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve 112 ekipleri tarafından müdahale edilmektedir. Patlama sonucunda göçük altında kalan 1 vatandaşımız kurtarılmıştır" denildi. 

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ise "Büyük bir gürültüyle deprem oluyor diye endişelendik, sonra patlama olduğunu öğrendik. Olay tamamen 25 metrelik bir alan içerisinde vuku buldu" diye konuştu. Aygün, olayın ciddi, ancak "lokal" olduğunu ifade etti.


DW,DHA/SÖ,BÖ

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