 Koca′dan uyarı: Aktif hastalarda artış var | TÜRKİYE | DW | 26.11.2020

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TÜRKİYE

Koca'dan uyarı: Aktif hastalarda artış var

Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 132 vaka ile 6 bin 876 koronavirüs hastası tespit edildi. Bakan Koca, aktif hasta sayısında artış olduğu uyarısında bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Perşembe akşamı "Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu" verilerini paylaştı. Buna göre son 24 saatte yapılan 168 bin 348 testte, 29 bin 132 vaka ile 6 bin 876 koronavirüs hastası tespit edildi. Perşembe günü yaşamını yitiren 174 kişi ile toplam can kaybı 13 bin 14'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Bakan Koca güncel verilere ilişkin aktif hasta sayısının arttığı uyarısında bulunarak "Salgının seyri kadar bizim tedbirlere uyumumuz da kısıtlamalar konusunda belirleyici olacak. Tedbirlere uyarsak kısıtlamalara gerek kalmaz. Birlikte mücadele edersek başarabiliriz" diye konuştu.

Son verilerle toplam test sayısı ise 17 milyon 901 bin 868, toplam hasta sayısı 474 bin 606, toplam vefat sayısı 13 bin 14, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 711, toplam iyileşen hasta sayısı 388 bin 771 oldu.

Tabloda yer alan haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı yüzde 99,8 şeklinde yer aldı.

Türkiye'de semptom göstermeyen vaka sayıları dün ilk kez açıklanmıştı. Ancak vaka sayılarıyla ilgili tartışma devam ediyor. Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı'nın toplu açıklamaya başladığı vaka sayılarının da gerçeği yansıtmadığını savunarak en az iki haftalık kapanma çağrısı yaptı.

DHA/HS,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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Semptomsuz vakalar da açıklandı: 28 bin 351

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artık semptom göstermeyen korona vakalarının sayısını da açıklayacaklarını söyledi. Koca, son 24 saatte 28 bin 351 kişide koronavirüs tespit edildiği bilgisini verdi.  

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