Koca: Enfeksiyonun etkileri azalmış durumda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek "Geçirmiş olduğu gastroentrit enfeksiyonunun etkileri azalmış durumda" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu sabah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü belirterek Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumunu hepinizin yakından takip ettiğini biliyorum. Bu sabah kendileri ile birlikteydim. Hepinize çok selamları var. Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu gastroentrit enfeksiyonunun etkileri azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam etmek istiyor. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten, dua eden, selam gönderen tüm hemşerilerimize teşekkürlerini iletti" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada sosyal medyada Erdoğan'ın hastaneye kaldırıldığına ilişkin söylentileri kesin bir dille yalanlamıştı.

Erdoğan, Salı akşamı Ülke TV- Kanal 7 ortak yayınına katılmıştı. Erdoğan, yayın sırasında rahatsızlanmış ve canlı yayına bir süre ara verilmişti. Aranın ardından Erdoğan, 14 Mayıs seçim kampanyası çalışmaları esnasında midesini üşüttüğünü belirtmişti. Erdoğan'ın dünkü Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katılmıştı.

DW / EC, BÜ

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