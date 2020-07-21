Koca: Ya biraz geç olursa?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hâlâ aşılarını olmamış vatandaşlara aşıyı ertelememeleri uyarısında bulundu. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Biraz daha zaman geçsin oluruz!” Ya biraz geç olursa? Günlük vaka sayısı 8.780’e kadar çıktı. Ertelemişseniz aşınızı hemen yaptırın" dedi.

Bayramın artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli olduğunu belirten Sağlık Bakanı, "Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun" çağrısı yaptı.

8 bin 151 yeni vaka

Sağlık Bakanlığının paylaştığı 21 Temmuz tarihli son tabloya göre son 24 saatte 8 bin 151 yeni vaka tespit edilirken 59 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bakanlık verilerine göre 18 yaş ve üstü grupta birinci doz aşısını yaptıranların oranı yüzde 62,93 olarak kaydedilirken bu oran ikinci dozda yüzde 34,28 oldu. Yapılan birinci, ikinci ve üçüncü dozların toplamı ise 64 milyon 12 bin 165'e yükseldi.

DW/BK,EC

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