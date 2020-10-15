 Koca: Vakalarda bir haftadır artış eğilimi var | TÜRKİYE | DW | 16.10.2020

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TÜRKİYE

Koca: Vakalarda bir haftadır artış eğilimi var

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul ve Bursa başta olmak üzere birçok ilde artış gözlemlendiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

İncelemelerde bulunmak üzere Erzurum'a giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum Valiliğinde düzenlediği basın toplantısında "Bir haftadan beri İstanbul ve Bursa başta olmak üzere birçok ilimiz, gözlemlediğimiz bir artış eğilimi içerisinde" dedi.

Alınan önlemlerle son bir ayda salgını önemli oranda baskıladıklarını, birkaç haftadır da belirli bir düşüş kaydedildiğini ifade eden Koca, artışın son bir haftadır gözlemlendiğini vurguladı.

Vatandaşlara rehavete kapılmamaları ve tedbiri elden bırakmamaları çağrısı yapan Koca, maske takılması ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğine de dikkat çekti.

Salgına karşı yedi aydır gece gündüz çalışmalar yaptıklarını belirten Koca, en gelişmiş ülkelerde bile sağlık kapasitesinin yetersiz olduğunu ifade ederek "Oysa bizler ilk günden beri yerli üreticilerimizle maskeden koruyucu malzemeye, ilaçtan solunum cihazına kadar her türlü tedariğimizi kendimiz sağlayabildik. Ülke içinde ihtiyaçlarımızı karşıladığımız gibi 150'den fazla ülkeye bu sıkıntılı günlerde yardım eli uzattık. Sağlık sistemimiz başarılı bir sınav verdi" diye sözlerini sürdürdü.

15 Ekim koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı günlük koronavirüs verilerine göre 15 Ekim itibariyle son 24 saat içerisinde 116 bin 103 yeni test yapıldı. Hasta sayısı bin 693, iyileşen hasta sayısı bin 311, ağır hasta sayısının da bin 408 olduğuna dikkat çekildi. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle bugün 66 kişi daha yaşamını yitirirken hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 80'e yükseldi.

Açıklanan tabloya göre hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.9, yatak doluluk oranı yüzde 48.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.4, ortalama temaslı tespit süresi 7.6 saat, ventilatör doluluk oranı yüzde 32.7, filyasyon oranı ise yüzde 99.4 olarak tespit edildi.

Sağlık Bakanı Koca, 30 Eylül'de Türkiye'nin koronavirüs tablosuna sadece semptom gösteren vakaların "hasta" olarak paylaşıldığını, semptom göstermeyen vakaların sayısının açıklanmadığını söylemişti. Koca daha sonra Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada, 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen kesitsel taramaların sonuçlarıyla ilgili bilgilerin Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılacağını ifade etmişti.

DHA,DW/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Sağlık Bakanı Koca: 15'inden itibaren tüm vakaları açıklayacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyenler de dahil olmak üzere tüm koronavirüs vakalarının açıklanacağını söyledi.  

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Koca: Sadece semptom gösterenlerin sayısı açıklanıyor

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