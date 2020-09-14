 Koca: Vakalar ve ağır hasta sayısındaki artış uyarı olmalı | TÜRKİYE | DW | 16.09.2020

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TÜRKİYE

Koca: Vakalar ve ağır hasta sayısındaki artış uyarı olmalı

Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakaları ve ağır hasta sayısındaki artışın herkes için bir uyarı olması gerektiğini vurguladı. Koca sonbahardaki grip vakalarıyla salgının yayılma hızının artacağı uyarısı yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vaka sayıları ve ağır hasta sayısındaki artışa vurgu yaparak "Dün itibarıyla 7 bin 186'ya ulaşan kayıp sayımız, bin 327 ağır hasta, hepimiz için uyarıcı olmalıdır" dedi.

16 Eylül itibarıyla son 24 saat içinde bin 771 yeni vaka tespit edildiğini ve 63 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Koca, ağır hasta sayısındaki artışın devam ettiğini ve sayının bin 351'e çıktığını kaydetti.

Koca, Türkiye için yatak doluluk oranını yüzde 51,6, yoğun bakım yatak oranını yüzde 66,3 ve ventilatör doluluk oranını yüzde 33,6 olarak açıkladı. Son bir haftada yeni koronavirüs vakalarında en yüksek artış ise yüzde 39,37 ile Kayseri'de, yüzde 38,84 ile Ankara'da ve yüzde 36,99 ile Mersin'de kaydedildi.

Salgında 7 bin 186 hayatın son bulduğuna dikkat çeken Koca, "Bugün ağır hasta sayımız bin 300'ün üzerinde. Toplam vaka sayımız yüz binlerle ifade buluyor. Biz ve dünya virüsün saldırısı karşısında baştakinden daha zor dönemdeyiz" dedi.

Sonbahar uyarısı

Sonbahara girerken tüm dünyayı tehdit edecek bir riske yaklaşıldığını belirten Koca, "Grip vakaları salgın açısından çok sakıncalıdır. Grip hastalığın yayılmasını, hapşırma ve öksürmelerle yaygınlaştırır. Bir insanın gribe ne kadar kolay yakalanabileceğini hepimiz biliyoruz. Bugünden itibaren tetikte ısrar istiyorum" dedi.

Buna rağmen koronavirüsün sonu yaklaşan bir salgın olduğunu söyleyen Koca, bilim dünyasının yılın sonuna kadar aşı çalışmalarından sonuç alınacağı konusunda hemfikir olduğunu kaydetti.

Sinovac ve Pfizer'in aşıları Türkiye'de denenecek, Rus aşısı yolda

Dünyada şu an insanlar üzerinde kitlesel deneylerin yapıldığı faz 3 aşamasında 9 aşı bulunduğu bilgisini veren Koca, Bakanlık olarak Çin'den Sinovac ve Pfizer'in aşılarına izin verildiğini belirtti. Hacettepe'de üç sağlık çalışanıyla başlayan Sinovac denemesinin ilk etapta bin 200 kişiye yapılacağını, ardından 10 bin kişide daha deneneceğini belirten Koca, antikor gelişiminin bir ay sonra görülmüş olacağını kaydetti.

Pfizer'in aşısının denemelerinin de Çapa ve Cerrahpaşa dahil 10'dan fazla merkezde önümüzdeki günlerde başlayacağı bilgisini veren Koca, ayrıca Rusya'dan aşı denemesi için yapılan başvuruya, eksikliklerin tamamlanmasının ardından haftaya izin verilmiş olacağını kaydetti.

Aşı uygulamasının dünyada Türkiye dahil birçok ülkede yıl sonuna kadar başlatılabileceğine inandığını söyleyen Koca, "Yerli 13 çalışma var. İki tanesi hayvan çalışmalarını bitirme noktasına gelmiş oldu. Bu yıl değil ama gelecek yıl yerli aşıyı üretme konusunda yol alacağımızı düşünüyorum" dedi.

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İstanbul'da koronavirüs vakaları artmaya başladı. Peki vakalar neden artışa geçti? Önlemlerin yeterli olmadığına dikkat çeken uzmanlar, filyasyon işlemlerinin de daha dikkatli ve sık yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Almanya'da Covid-19 hastalarına bakan, hastanelerde görevli hemşire ve hasta bakıcılara 1500 euroya kadar ikramiye ödenmesi planlanıyor. İkramiyeler için yaklaşık 100 milyon euro kaynak ayrıldı.

Hükümete göre "mükemmelliyet merkezi", halk sağlığı uzmanlarına göre de şehir hastanelerinin avantajları değil, dezavantajları var. Uzmanlar şehir hastanelerinin Hazine'ye yüküne de dikkat çekiyor.

"Sağlık çalışanlarına en iyi destek, virüse yakalanmamak"

Vaka ve ağır hasta sayısındaki artışla sağlık çalışanlarının yükünün 4-5 kat arttığını kaydeden Koca, sağlık çalışanlarına en büyük desteğin virüse yakalanmamak olduğunu belirterek maske ve mesafe kuralına kesinlikle uyulması gerektiğini yineledi.

Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Koca, sokağa çıkma yasağının gündemde olmadığını, dünyada da bu tür uygulamaların tercih edilmediğini belirterek illerde duruma ve salgının seyrine göre önlemler alındığını kaydetti.

"Virüs daha mutasyona uğramadı"

Salgının bittiği, yaz nedeniyle tehlikeli olmadığı ve mutasyona uğrayarak etkisinin azalacağı yönünde yanlış bir algı oluştuğunu belirten Koca, "Virüs daha mutasyona uğramadı. Ciddi anlamda insan bünyesinde etkisini azaltacak bir mutasyon söz konusu değil. Dolayısıyla temas olduğunda yazın da kışın da insandan insana geçiyor, hiçbir değişiklik yok" dedi.

"İsyan ediyorum"

Sağlık bakanlığının vaka sayılarıyla ilgili günlük açıkladığı verilerin gerçek tabloyu yansıtmadığı ve vaka sayılarının olduğundan düşük gösterildiği yönündeki eleştirilerle ilgili görüşü sorulan Koca, "Ağır vaka sayımızı biz istersek düşürdüğümüzde nereden bileceksiniz?... Ben her gün isyan ediyorum, 'ağır vaka sayımız artıyor' diyorum. 'Durum sıkıntılı' diyorum. Ağır vaka sayısında bir ay öncesine göre yüzde 100'ü geçen artış oldu, diyorum. Bir ay öncesine göre 4,5 kat artan vefat oranını söylüyorum… Bizim bu dönemde hastanelerdeki duruma odaklanmamız gerekiyor" dedi.

DW/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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