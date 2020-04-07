 Koca: Türkiye′de vaka artış hızı düşüşe geçti | TÜRKİYE | DW | 14.04.2020

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TÜRKİYE

Koca: Türkiye'de vaka artış hızı düşüşe geçti

Türkiye'de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 403'e ulaşırken Sağlık Bakanı Koca, vaka artış hızının düşüşe geçtiğini söyledi.

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Türkiye'de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 403'e ulaşırken Sağlık Bakanı Koca, vaka artış hızının düşüşe geçtiğini söyledi.

Sağlık Bakanı COVID-19 vaka artış hızının düşüşe geçtiğini açıkladı. Salgında ölenlerin sayısı bin 403'e ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 107 artarak toplamda bin 403’e ulaştığını açıkladı. Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Koca, son 24 saatte vaka sayısının 4 bin 62 arttığını böylece toplam vakanın 65 bin 111’e ulaştığını aktardı. Koca, bugüne kadar toplam 4 bin 799 hastanın ise iyileştiğini belirtti.

Koca, vaka sayısı artsa da vaka artış hızının düşüşe geçtiğini belirterek “Vaka sayıları, veriler pek çok ülkede tartışma konusu. Türkiye'de tespit edilen her olay sizin gözünüzün önündedir. Hastalık Amerika'da 10’ncu haftada , İtalya'da 8’inci haftada, İspanya'da 9’uncu haftada bir günde görülen en yüksek vakaya ulaştı. Türkiye'de ise 4'üncü haftada ulaştı. Yani Türkiye'de vaka artış hızı düşüşe geçti” dedi.

Ölüm artış hızındaki yavaşlamanın 5’inci haftada gerçekleştiğini belirten Koca, “Vaka artış hızının inişe geçmiş olması mücadelede doğru yolda olduğumuzun, tedbirlerin sonuç verdiğinin ve sonuç alacağımızın işaretidir” diye konuştu.

Filyasyon yöntemi

Vaka artış hızının düşüşe geçmesini uygulanan filyasyon yöntemine bağlayan Koca, bunu şöyle açıkladı:

"Genel tarama doğru yöntem değil, güvenilir sonuç elde etme açısından akılcı da değil. Biz nokta atışı yaparak ilerliyoruz. Hastalığın bulaşma ihtimali yüksek kişileri bulmaya odaklanıyoruz. Yaygın temas taraması, sıkı takip; salgının önünü kesmenin yolu bu."

Bakan Koca, "Bugüne kadar temas zincirindeki 261 bin 989 kişi tespit edildi. Bunların yaklaşık yüzde 96'sına ulaşarak takip yapılmıştır"  dedi. Koca, Türkiye genelinde filyasyon ekibi sayısının 4 bin 600 olduğunu kaydetti.

Cuma günü yaşanan kargaşa

Koca, geçen Cuma günü sokağa çıkma yasağı başlamadan önce yaşanan kargaşayla ilgili bir gazetecinin "yaşananlara bakarak sürecin kontrol altında olduğunu düşünüyor musunuz" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi: 

“Cuma günü yaşananlarla ilgili benim farklı bir şey söylemem gerekmiyor. Cuma günü alınan karar hükümetin bir kararı. Özellikle İçişleri Bakanımızla birlikte hem deprem, hem  salgında birlikte mücadele arkadaşlığı yaptık. Ben Perşembe günü de görüştüm, Cuma da görüştüm, Cumartesi de görüştüm, Pazar da görüştüm, Pazartesi günü Bakanlar Kurulunda görüştüm. O günle ilgili de sayın Süleyman bey kendisi bir açıklama yaptı, benim bunun üzerine söyleyecek bir şeyim yok"

Maske sorunu

Bakan Koca'ya devletin dağıtacağı açıklanan maskelerin henüz gönderilmediği yönünde de soru soruldu. Koca, cep telefonlarına kod geldiği zaman maskelerin gidip alınabileceğimi belirterek, "Özellikle 20 ile 65 yaş arası vatandaşlarımıza şu ana kadar 20 milyona yakın mesaj gönderildi. Perşembe günü itibarıyla toplam 39 milyon kişiye gönderilmiş olacak. 39 milyon kişinin mesajı Perşembe günü tamamlanmış olacak" dedi.

DW/GY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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