 Koca: Türkiye′de bugün ilk kez bir hastamı kaybettim | TÜRKİYE | DW | 17.03.2020

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TÜRKİYE

Koca: Türkiye'de bugün ilk kez bir hastamı kaybettim

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk kez koronavirüs salgını nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk kez koronavirüs salgını nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 89 yaşındaki bir COVID-19 hastasının hayatını kaybettiğini açıkladı. Koca, bir hekim olarak bu haberi duyurduğunu belirterek "Türkiye'de bugün ilk kez bir hastamı kaybettim" dedi.

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