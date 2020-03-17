Koca: Türkiye'de bugün ilk kez bir hastamı kaybettim

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk kez koronavirüs salgını nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk kez koronavirüs salgını nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 89 yaşındaki bir COVID-19 hastasının hayatını kaybettiğini açıkladı. Koca, bir hekim olarak bu haberi duyurduğunu belirterek "Türkiye'de bugün ilk kez bir hastamı kaybettim" dedi.
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