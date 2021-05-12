 Koca: Sağlık çalışanlarının eşleri de aşılanacak | TÜRKİYE | DW | 12.05.2021

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TÜRKİYE

Koca: Sağlık çalışanlarının eşleri de aşılanacak

Türkiye'de hükümet, 13 Mayıs'tan itibaren sağlık çalışanlarının eşlerine de Covid-19 aşısı yapılacağını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatteki vaka sayısı ise 13 bin 29 olarak açıklandı.

Sağlık Koca Fahrettin Koca

Sağlık Koca Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin aşı programında "yeni bir kademeye" geçildiğini ve 13 Mayıs'tan itibaren sağlık çalışanlarının eşlerine de Covid-19 aşısı yapılacağını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim" dedi.

Yeni vaka sayısında hafif düşüş

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 192 Covid-19 testi yapıldığını, 13 bin 29 kişinin testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bakanlık, bu süre zarfında 232 kişinin de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Türkiye'de pandeminin başından beri tespit edilen vaka sayısı 5 milyon 72 bin 462'ye yükselirken 43 bin 821 kişi de koronadan hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının 11 Mayıs verilerinde yeni vaka sayısı 14 bin 498 olarak kayıtlara geçmişti.

DW/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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