 Koca: On gün içinde pik noktasına ulaşabiliriz | TÜRKİYE | DW | 17.04.2020

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TÜRKİYE

Koca: On gün içinde pik noktasına ulaşabiliriz

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle mücadelede getirilen kısıtlamalara uyulmasının önemine bir kez daha dikkat çekerek doruk noktasına 10 gün içinde ulaşılabileceğini söyledi. Koca son 24 saatin verilerini de açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tür koronavirüs salgınına karşı alınan toplumsal önlemlerin sonuç verdiğini söyledi.

Cuma günü Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Koca, hastanelerin üzerindeki yükte de azalma olduğunu ve vaka sayısındaki artış devam etmesine rağmen artış hızının düşmekte olduğunu kaydetti. "Grafiğin önümüzdeki günlerde plato oluşturması şaşırtıcı olmayacaktır” diye konuşan Koca, “sokağa çıkma yasakları ve evde izolasyon tedbirlerinin netice verdiğini” söyledi. Gelecek günlerin kritik olduğunun altını çizen Koca, "Önümüzdeki günler, 1 hafta-10 gün içerisinde pik noktasına erişebileceğimizi görüyoruz” dedi.

Rehavet uyarısı

Gözlemlenen olumlu rakamların rehavete yol açmaması gerektiğini söyleyen Koca, vatandaşlardan “sabır ve destek” istediklerini söyledi.

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Bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulanacak olan 31 ilde, yine kargaşa yaşanmaması için denetimler sıkılaştırıldı. Kolluk kuvvetleri, alışveriş sırasında sosyal mesafe kuralına uymayanlara ceza kesiyor.

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Sosyal mesafe kurallarına uyma çağrısını yineleyen Koca, "Sizden isteğim şu: Hazır bu mücadele yoluna girmişken tedbirleri eskisinden çok daha sıkı tutun. Virüsü sokaktan alıp evinize taşımayın. Evinizde kalın” diye konuştu. Koca “Sokağa çıkmayanlar bu mücadelenin görünmeyen kahramanlarıdır. Boş meydanlar her gün yeniden verdiğimiz bu savaşı kazandığımız alanlardır” dedi.

Vaka sayısı 78 bin 546 oldu

Koca, Türkiye’de Cuma akşamı itibarıyla 40 bin 270 test yapıldığını ve bu çerçevede 4 bin 353 yeni vakanın kayıt altına alındığını söyledi. Koca'nın aktardığı verilere göre bugün Türkiye’de 126 kişi COVID-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybederken, daha önce hastalığa yakalanan bin 542 kişi de iyileşti. Bu çerçevede Türkiye’de şu ana kadar yapılan toplam test sayısı 558 bin 413'e, toplam vaka sayısı 78 bin 546'ya, toplam vefat sayısı da bin 769'a yükseldi.

Resmi tatil olan 23 Nisan Perşembe gününün hafta sonuyla birleştirilerek uzun süreli bir sokağa çıkma yasağı ilan edileceğine ilişkin soruya Koca, konunun Cuma günkü toplantıda gündeme gelmediğini ve gelecek hafta gündeme gelebileceğini söyledi.

"DSÖ bizi takdir ediyor”

Koca'ya Türkiye'nin koronavirüs kaynaklı ölüm vakaları kayıt altına alınırken Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) önerdiği kodları kullanmadığı iddialarına ilişkin bir soru da yöneltildi. Yanıtında Koca "DSÖ'nün bu noktada Türkiye'yle ilgili hiçbir sorunu yok. Sorun olduğunu söyleyenler DSÖ Avrupa Bölge Direktörü ve Türkiye Ofisi Direktörü'nün açıklamasına baksınlar” dedi.

Koca, "Üstelik bizim hem vaka hem ölüm oranlarımızı ne kadar şeffaf yaptığımızı belirten açıklamaları da oldu. DSÖ de yaptığımız çalışmaları ve bildirimleri takdirle anıyor. Biz ülkemize güvenelim. Biz sağlık çalışanlarımıza, hekimlerimize, sağlık ordumuza güvenelim” diye konuştu.

DW/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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