 Koca: Mutasyon görülen ülkelerden gelen yolcular izolasyona alındı | TÜRKİYE | DW | 22.12.2020

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TÜRKİYE

Koca: Mutasyon görülen ülkelerden gelen yolcular izolasyona alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye gelen 335 yolcuya PCR testi yapıldığını açıkladı. Koca "Testleri negatif çıksa bile tüm yolcular izolasyona alınmıştır" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs mutasyonu görülen ülkelerden Türkiye'ye giriş yapan 335 yolcunun sağlık kontrolünden geçirildiğini ve izolasyona alındığını açıkladı.

Koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "İngiltere'de tespit edilen koronavirüs mutasyonu üzerine 20 Aralık gecesi İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize uçuşların askıya alındığını ve o an itibariyle havada olan yolcular için de tedbirlerimizi duyurmuştuk" dedi.

Türkiye'ye bu ülkelerden 335 yolcunun geldiğini belirten Koca açıklamasını "Yolculara 1. ve 7. günü PCR örnekleri alınmaktadır. Testleri negatif çıksa bile tüm yolcular izolasyona alınmıştır" şeklinde sürdürdü.

"14 Aralık'tan itibaren İngiltere'den gelen tüm yolcuların tespiti yapılmıştır" diyen Koca, "4 bin 603 yolcunun bilgilere sisteme aktarılarak ikametleri ve kaldığı otellerinde izolasyona alınmışlardır. Bu yolcularımızın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda PCR testleri yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Türkiye İngiltere uçuşlarını durdurmuştu 

İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğramış türünün ortaya çıkması üzerine Hollanda, Belçika, İrlanda, Avtusturya, İsviçre, Fransa, Almanya gibi birçok ülke İngiltere ile hava trafiğini kesti. Dün Londra'dan Hannover ve Stuttgart'a inen uçaklardaki yolculara da PCR testi yapılmış, yolcular geceyi havalimanında geçirmek zorunda kalmıştı.

DW / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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