Koca: Koronavirüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor

Koronavirüs vaka sayısının arttığı Van'a giden Fahrettin Koca, ülke genelinde hasta sayısında artış olduğunu belirterek, "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor" dedi.

"Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin, Şanlıurfa ve Siirt'te birkaç hafta öncesine göre yüzde 30 ile 70'lere varan düşüşler gördük" diyen Bakan Koca Van'da ise hasta sayısında artış olduğunu kaydetti. Koca, "Van, bu anlamda Bakanlık olarak mercek altına aldığımız merkezlerden biri olmuştur. Son dönemde yüksek hasta sayısı artışlarını gördüğümüz illerden biri haline geldi. Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse iki katına çıktı, son haftaya baktığımızda ise bu artış yüzde 17 düzeylerinde" diye konuştu.

"Filyasyon ekibimizin sayısını 128'e çıkardık"

Fahrettin Koca, Van’da 80 olan filyasyon ekibi sayısının 128'e çıkarıldığını söyleyerek, "Bu dönemde filyasyon süresini 27 saatten 16 saate düşürdük. Bunu daha da aşağı düşürmek istiyoruz. Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş maalesef ağır hastaların ve vefatların artışına sebep oluyor. Van’da 65 yaş üstü hasta oranımız yüzde 15.6" dedi.

Koca, "Türkiye, dünyada filyasyonu yani temaslı takibini en iyi ve yaygın yapan ülkelerden biridir" diye konuştu.

DW/HT,JD

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