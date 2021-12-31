Koca: İstanbul’da vakalar 10 günde beş kat arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamada, koronavirüse dair son durum hakkında bilgi verdi. İstanbul'daki koronavirüs vaka sayısının bir hafta içinde beş kat arttığını söyleyen Koca, buna gerekçe olaraksa Omicron varyantını gösterdi. Bakan Koca, tüm vakaların yüzde 52'sinin İstanbul'da tespit edildiğini söyleyerek, "İstanbul’a bakarak Türkiye’yi değerlendirmeyin. İstanbul’da artış tam tamına yüzde 500. Şaka gibi ama oran bu. Geçen hafta İstanbul’da günlük vaka sayısı 4 bindi. Bu hafta kaç biliyor musunuz! Tam tamına 20 bin 500. Artış beş katı" dedi

"İstanbul'daki vaka artış oranı Türkiye genelinde olsaydı"

Sağlık Bakanı Koca, "Eğer İstanbul’daki vaka artış oranı Türkiye genelinde olsaydı bugün en az 100 bin vakadan bahsediyor olurduk. Allah'tan bu oran henüz genele yansımadı. Normalde İstanbul Türkiye nüfusunun 5’te biri. Ama toplam vaka sayısının yarısından fazlası İstanbul’da. Tüm vakaların yüzde 52’si İstanbul’da tespit ediliyor. Tam anlamıyla İstanbul patladı diyebiliriz" diye konuştu.

İstanbul'daki artışa gerekçe olarak Omicron varyantını gösteren Bakan Koca, İstanbul'un dışarıyla en fazla bağlantısı olan kent olduğunu hatırlattı.

"Omicron da Türkiye’ye İstanbul üzerinden girdi. Ve yayıldı" diyen Koca şöyle devam etti:

"Bakın şaka değil. 10 günde beş katına, bir haftada 3,5 katına çıktı İstanbul’daki vaka sayıları. Büyük kentlerdeki yükseliş fena. Ankara da da iki katına çıktı vakalar. Geçen hafta bin 200’dü Ankara’nın günlük vaka sayısı. Şimdi 2 bin 200. Belli ki, bir hafta sonra Ankara’da patlayacak. Sonra tüm Türkiye. Günlük vaka sayıları bir süre sonra günlük 60 bin, belki 70 bin olacak. Gidişat bunu gösteriyor. Tek tesellimiz vaka sayılarındaki artışın hastaneye yatışlara ve yoğun bakımlara ve tabii vefatlara aynı oranda yansımıyor olması. Ama bu demek değil ki tedbirsiz davranmak gerek. Vatandaş tedirgin olmasın ama tedbirli olsun. Bu Omicron'la beraber kişisel tedbirlerin daha da önem kazandığını gördük. Eskiden 1,5 metre mesafe yeterliydi. Omicron ile bu mesafe üç metreye çıktı belki. Bilmiyoruz kesin. Ama kesin bildiğimiz bir şey var, kapalı, havalandırmasız kalabalık ortamlara girilmemesi lazım. Havalandırması olmayan yere gitmesin vatandaşlarımız."

Sağlık Bakanı Koca, Fatih Altaylı'nın sorusu üzerine ölüm ve yoğun bakım istatistikleri hakkında da konuştu. Vefatların yüzde 87'sinin 60 yaş üzeri kişiler olduğunu söyleyen Koca, "Toplam vakaların yüzde 16’sı 60 yaş üzeri ama vefatların yüzde 87’si. Tabii sadece yaş değil, yaşa bağlı hastalıklar etkili vefatlarda. Risk grupları daha dikkatli olmalı demek lazım. 60 yaş üzeri iseniz, başka hastalıklarınız da var ise daha da dikkatli olacaksınız, kurallara daha fazla uyacaksınız. Bu kesin. Aşılılarda vefat oranları çok çok daha düşük. Onu da bilmek lazım. Aşı hala en önemli kozumuz" dedi.

DW/HT,BW

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