Koca: Başarıyı maalesef sürdüremedik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başta İstanbul olmak üzere hızla artan koronavirüs vaka sayılarına işaret ederek riskin mevsim şartlarıyla birlikte daha da artacağı uyarısında bulundu.

Koca, İstanbul Valiliğinde salgınla mücadele çalışmalarının ele alındığı toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, İstanbul'un dünyanın en kalabalık 14'üncü kenti olarak virüsün yayılmasına en elverişli yerlerden biri olduğuna dikkat çekerek "Uzun süre gösterdiğimiz başarıyı maalesef sürdüremedik. Gelinen nokta daha kuralcı ve disiplinli olmamızı zorunlu kılmaktadır" dedi.

İstanbul'da vaka sayısının Türkiye genelindeki toplam sayının yüzde 40'ına ulaştığını hatırlatan Koca, "Bu tablo ülke ortalamasından en az iki kat endişe vericidir. Risk, mevsim şartları sebebiyle giderek artacaktır" diye konuştu.

Geçen hafta içinde son bir ayın ortalamasına göre 28 ilçede artışın yüzde 50'nin üzerinde olduğunu aktaran Bakan Koca, "11 ilçede artış oranı yüzde 50-60, 10 ilçede yüzde 60-70 arasında, 7 ilçede ise artış oranı yüzde 70-80 aralığındadır. Artışın öne çıkan nedenlerinden biri tedbirlerin gevşetilmesi, diğeri ise kış sebebiyle İstanbul'a yoğun dönüşlerdir" bilgisini verdi.

İş trafiğine saat düzenlemesi sinyali

Toplu taşıma, pazar yerleri, alışveriş ortamları ve çeşitli kent alanlarına müdahale sinyali veren Sağlık Bakanı, "Yaptığımız toplantıda yetkililer ile bu sorunları tek tek ele aldık. Nüfusun büyük kısmını oluşturan, riski sabah akşam göğüsleyen, işçi, memur, çalışan kesimin işe aynı saatte gidip aynı saatte dönmesinin mümkün mertebe önlenmesini amaçlıyoruz. Kurallara uymanın mümkün olmadığı toplu taşımada risk devam ettikçe istediğimiz düzeyde başarılı olamayız. Bu sebeple toplantıda, otobüs, metrobüs, metro ve tramvay seferlerine ek seferler konması, saat düzenlemesi yapılması gündeme getirilmiştir. Kamu ve özel sektör çalışma saatlerinin pandemi şartlarına göre gözden geçirilmesi ele alınan konulardan biridir. Kurumlar tarafından ofise gitmeden yapılması mümkün işlerin uzaktan erişim ile evde yapılması kolaylığı sunulmalıdır" dedi.

Salgınla savaşın tek başına kurumların gücüyle kazanılamayacağına dikkat çeken Koca vatandaşlara seslenerek "Gelinen noktada desteğinize daha önce olmadığı kadar ihtiyacımız var. Bu destek için sizden kuralcı olmanızı istemek zorundayım. Üç kuralımız var; maske, sosyal mesafe ve temizlik. Bu üç kuralın yanı sıra hayatımızı disipline sokmamız gerekiyor, kalabalık ortamlardan kaçınmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Mecbur olmadıkça dışarı çıkmayın"

Dışarı çıkma mecburiyeti olmayanların evde zaman geçirmelerini isteyen Koca, şöyle konuştu:

"İzolasyonda olanlar evlerinden ayrılmasın. Testi pozitif çıkanlar, temaslılarını filyasyon ekiplerimize eksiksiz bildirsin. Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar kendilerini korumaya alsın. Memleketten dönenler mutat buluşmalardan kaçınsın. Zorunlu olmadıkça akrabalarla, başka ailelerle bir araya gelmeyin. Zorunlu olmayan kutlama ve törenleri lütfen erteleyin. Salgınla savaşın bu aşaması disiplin istiyor."

Gözler Bilim Kurulu toplantısında

Çalışma arkadaşlarıyla beş günlük program için İstanbul'da olduğunu ve Bilim Kurulu toplantısının Çarşamba günü İstanbul'da yapılacağını belirten Koca, vatandaşlara "Sağduyunuza güveniyoruz. Vaka sayılarındaki artıştan daha güçlü bir uyarı düşünemiyoruz" mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Cuma günü yaptığı açıklamada salgında İstanbul'un en önde gelen illerden biri olduğunu belirterek "Bilim Kurulu'nda yapılan çalışmalar neticesinde ne gibi tedbirler alınacak, bunlar bize de bildirilecek ona göre adımlarımızı atacağız" diye konuşmuştu.

DW/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe