Koca: Ankara, İstanbul ve İzmir’de vaka sayısı düşüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bölgelerdeki durum hakkında bilgi veren Bakan Koca, genel olarak vaka sayılarının yüzde 60'ının İstanbul'da olduğunu kaydetti. İstanbul, İzmir gibi illerde vaka sayısının düştüğünü, hastane yükünün de azaldığını belirten Koca, "Bu illerimizde daha kontrollü olduğunu söyleyebilirim” dedi. Koca, Ankara'da son üç günde yükselişin söz konusu olduğunu, ancak bugün itibarıyla vaka sayısının düşüşe geçtiğini kaydetti.

Üç bölgede kısmi artış

Bakan Koca, bazı bölgeler için ise uyarıda bulundu. "1 Haziran sonrası Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kısmi bir artışın olduğunu söyleyebiliriz” diyen Koca, bu artış için "maske, mesafe ve el hijyeni konusunda hassasiyet göstermememizin bir sonucu” ifadesini kullandı.

Diyarbakır'da vaka sayısının son üç-dört gündür yükseliş içinde olduğunu ifade eden Bakan, "Burada da genel bir artıştan öte gibi kültürel, sosyal etkinlikler, nişan gibi etkinlikler sonrası artışın daha fazla olduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu. Koca, buralarda filyasyon çalışmalarının yoğunlaştırıldığını söyledi. Bakan, "Konya'da bir fabrika ve iki yerleşim yerinde yapılan tarama sonrası yükseliş olduğunu gördük, bugün itibariyle düşüş olduğunu gördük” dedi. Vatandaşları uyaran Bakan Koca, sosyal etkinliklerde "mutlaka mesafe ve maske kuralına, el hijyenine mutlak surette dikkat edilmesi” gerektiğinin altını çizdi.

Bugün yeni vaka sayısının 922 olduğunu belirten Bakan Koca, hayatını kaybedenlerin sayısının da 17 olduğunu açıkladı. İyileşen hasta sayısının 2 bin 241 olduğunu belirten Koca, toplam test sayısının 36 bin 521 olduğunu ifade etti.

65 yaş üstüne yönelik kısıtlamaların "faydasını gördük”

Sağlık Bakanı Koca, 65 yaş ve üzerindekilere uygulanan sokağa çıkma yasağınailişkin açıklamalarda da bulundu. Bu grubun artık haftanın her günü, sabah saat 10.00 ile akşam saat 20.00 arasında dışarı çıkabileceğini hatırlatan Koca, riskin henüz geçmediği uyarısında bulundu.

65 yaş ve üzerine uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen ölüm oranlarının neden bu yaş grubunda yüksek olduğuna ilişkin bir soruya ise Koca, "Yanlış bir algı oluşmasına yol açan yüksek oran” şeklinde yanıt verdi. Koca, 65 yaş üzerindekilere sokağa çıkma yasağı konmadan önce "vakaların yüzde 15,7'si bu yaş grubundandı. Sokağa çıkma yasağından sonra bu oran yüzde 7,5'e düştü. Bu dönem içinde bu yaş grubunda hastalığa yakalanma oranı yaklaşık yüzde 50 oranında azalmıştır” şeklinde konuştu. Koca, bu nedenle 65 yaş ve üzerine uygulanan sokağa çıkma yasağının "son derece büyük faydasının görüldüğünü” vurguladı.

Yurt dışında gelenlere karantina uygulanacak mı?

Bakan Koca, "Yurt dışında gelenlere test ve karantina uygulanacak mı?” şeklindeki soruya da yanıt verdi. Dünyada normalleşme döneminde uçuşların nasıl olacağınıntartışıldığını hatırlatan Koca, Avrupa ülkelerinin havalimanlarında test yapılmasını önermediğini ve yapmadığını söyledi. Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz farklı olarak şunu yapmak istiyoruz, yurt dışından gelen herkesi sağlık taramasından geçirmiş olmak istiyoruz. Herhangi bir semptomu olup olmadığını da bilmek istiyoruz. Eğer ateş yüksekliği varsa, bir bulgu varsa en ufak bir şüphemiz olma durumunda gerektiğinde hastanede tedavisini planlıyor olacağız.”

Bunun yanı sıra ülkelerle görüşerek, hangi ülke ile karşılıklı seyahatlerin ne zaman başlayabileceğini belirlediklerine işaret eden Koca, "90 ülkeyi baştan belirledik, 60 ülke daha ilave etmiş olduk. Bir takvimle belirlenmiş oldu. Almanya'ya, Rusya'ya ne zaman açılma olacak? Bütün ülkelerle görüşülerek karşılıklı takvimlerde mutabık kalınmaya çalışıldı” dedi. "Uçuşların yapıldığı dönemde o ülkelerdeki bulaştırıcılık durumunu da bilmek istiyoruz” diyen Koca, "O ülkelerde bir risk olduğunu tespit ettiğimizde o durumda bunu tekrar değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.

DW/JD,TY

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