Koca: Aşılamada yeni bir dönem başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemi ile yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüs salgınına dair açıklamalarda bulundu. Toplantıda kademeli normalleşme dönemi ve aşı programı konularının ele alındığını belirten Koca, salgının seyri dikkate alındığında sosyal hareketliliğin kısıtlandığı dönemlerin, vaka sayılarının dramatik şekilde düşmesiyle sonuçlandığını ifade etti.

Uygulanan her kapanma döneminden sonra büyük bedeller ödenerek vaka sayılarının düşüşüne şahit olunduğunu kaydeden Bakan Koca, "Öte yandan kontrolü kaybettiğimiz her açılma dönemini de katlanarak artan vaka sayıları, hasta sayıları ve kayıplarla derin izler bırakarak tecrübe ediyoruz. Şurası muhakkak ki kontrollü şekilde sosyalleşmedikçe tıbbi, beşeri, iktisadi ve sosyolojik olarak ağır bedeller ödüyoruz" dedi.

Fahrettin Koca'dan aşı çağrısı

Kademeli bir şekilde normalleşmeye geçiş döneminin bir günde eski normale dönmek olmadığını da belirten Koca, "Daha ağır bedeller ödememek için adım adım normal hayata dönme çabası göstereceğimiz günler olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Unutmayalım ki bundan sonra bireysel tedbirler çok daha önemli olacak. Kendi tedbirimizi alarak normalleşen hayata katılmayı öğreneceğiz. Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak" şeklinde konuştu.

Salgının hastalık yükü kadar sosyal yükünün de yorucu olduğunu dile getiren Sağlık Bakanı, "Aşı programının başarıyla ve planlandığı hali ile yürütülebilmesi halinde yaz ayları sonunda salgından değil, daha güzel günlerden bahsedeceğimiz, salgını ülke gündeminden de bireysel gündemlerimizden de çıkaracağımız görünür oldu. Bunu başarıyla hayata geçirebilmek için sizden tek bir yeni talebim var: Lütfen aşı sırası gelen vatandaşlarımız aşılarını olsunlar" ifadelerini kullandı.

Yerli aşı çalışmaları

Türkiye'de geliştirilen koronavirüs aşıları hakkında da bilgiler paylaşan Bakan Koca, "Aşı çalışmalarının son safhası olan Faz-3 insan deneyleri başlayacak olan ve TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) desteği ile geliştirilen aşı adayımız çalışma ürünü olarak üretildi ve son testleri yapılmaktadır. Testlerden başarı ile geçer geçmez klinik kullanımı en kısa sürede başlayacaktır" bilgisini paylaştı.

Söz konusu aşıların güvenilirliğine dair yapılan yorumlara da değinen Koca, "Son günlerde ülkemizde kullanıma giren aşılara yönelik karşılaştırmalar yapılmaktadır. Bu karşılaştırmaların somut ve bilimsel mecralarda yapılmadığından emin olabilirsiniz" dedi. Türkiye'de şu an kullanılan aşıların etkili ve güvenli olduğuna emin olduklarını vurgulayan Koca, "Bu sebeple sıranız geldiğinde hangi aşı ile aşılanma imkanınız varsa güvenle o aşıyı olmalısınız" tavsiyesinde bulundu.

Öğretmenler aşılanacak

Açıklamasında önümüzdeki haftadan itibaren aşılama programında yeni bir dönemin başlayacağını aktaran Koca, bununla ilgili olarak, "7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de uygulanan aşı programı ile toplumun en az yüzde 60'ı bağışık hale getirilmeden salgının durudurulmasından söz edilemeyeceğini belirten Bakan, "Bunun için aşı olarak kendimizi ve sevdiklerimizi korumakla sorumluyuz. Bir kez daha tekrar ediyorum, eski normale giden yol aşılamadan geçiyor. Sırası gelen aşısını olarak mücadeledeki yerini alsın. 84 milyon olarak birlikte başaracağız. Bu güce güvenin" dedi.

DHA,DW / ET,HS

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