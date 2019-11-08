 Kobani′de protestoculara müdahale | DÜNYA | DW | 12.11.2019

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DÜNYA

Kobani'de protestoculara müdahale

Suriye'nin Kobani bölgesinde ortak devriye gerçekleştiren Türk ve Rus askerlerinin protesto edildiği bildirildi. İddiaya göre, devriye güçlerinin protestocuları dağıtmak için açtığı ateşte iki kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Arşiv

Fotoğraf: Arşiv

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ve Rusya ordularına ait birlikler beşinci ortak devriyesini, Kobani bölgesinde gerçekleştirdi. Reuters'a bilgi veren Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ve görgü tanıkları, ortak devriye sırasında askerlerin protesto edildiğini aktardı. Ajansa konuşan bir görgü tanığı, askerlerin, kendilerine taş atan protestocuları dağıtmak için ilk olarak havaya ateş açtığını belirtti. Görgü tanığının ifadesine göre, askerler daha sonra protestoculara ateş açtı ve olayda üç kişi yaralandı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise askerlerin müdahalesi sonucu iki kişinin hayatını kaybettiğini, yedi kişinin de yaralandığını öne sürdü.

Olay hakkında Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Kürt kaynaklar, Türkiye ordusundan askerlerin protestoculara açtığı ateşte beş Kürt sivilin yaralandığını ifade etti. Söz konusu kaynaklar, yaralılardan birinin durumunun kritik olduğunu söyledi.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) sözcüsü Mustafa Bali ise attığı tweet'te, "Türk ordusu gerçek mermilerle ateş açtığı Kürt protestocuları güpegündüz, tüm dünyanın gözleri önünde öldürüyor" ifadesini kullandı.

Türkiye ve Rusya'nın açıklamaları

Kobani'deki devriye göreviyle ilgili Türkiye Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat’ın doğusunda Ayn el Arap bölgesinde icra edilen Türk-Rus beşinci kara devriyesi; provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek devam ediyor" denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında ise ortak devriye görevinin gerçekleştirildiği belirtilirken protestolara değinilmedi.

DW,rtr,dpa/CÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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