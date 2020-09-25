Kobani operasyonu: Çok sayıda HDP'li gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olaylarıyla ilgili Ankara merkezli yedi ilde düzenlenen operasyonlarda 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Savcılığın açıklamasında "6-7-8 Ekim 2014 tarihlerinde meydana gelen 'Kobani olayları' olarak adlandırılan eylemlerin terör amaçlı olduğu belirtilerek bu eylemlerde PKK/KCK örgüt yöneticileri, örgütün gençlik yapılanması, kadın yapılanması ve şehir silahlı yapılanması ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) MYK üyeleri ve eş başkanlarınca sosyal medya hesapları ile bazı basın yayın organlarında halkı sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çok sayıda çağrı yaptıkları" iddia edildi.

Açıklamada yaşanan olaylarda 37 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturmada Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da tutuklu bulunduğu ifade edildi. Açıklamada "Ülke genelinde meydana gelen eylemlerde sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yönetici ve partililer hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca 2014/146757 sayı ile soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu tutuklu olarak bulunmakta olup gelinen aşama itibariyle Ankara merkezli 7 ilde, 25 Eylül 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 82 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.



HDP'nin Ankara'daki genel merkezi

Mithat Sancar: Bu bir darbe planı

Operasyonun ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar parti genel merkezi önünde bir açıklama yaptı. Partisine yönelik operasyonları "bir darbe planı" olarak niteleyen Sancar, "Bu darbeci zihniyetin bir uygulamasıdır. Bu sabah yine partimize, partimiz şahsında demokratik siyasete, demokratik siyaset üzerinden de demokrasi umuduna darbe indirmiştir bu iktidar. Buna gözaltı operasyonu demek durumu hafifletir. Bu, apaçık bir intikam operasyonudur" dedi.

Operasyonun siyasi bir karar sonucu yapıldığını savunan Sancar, "Bu olaylar 6-8 Ekim olayları bahane edilerek yürütülmüştür. Hatırlatalım ki olayların sorumlusu partimiz değildir. Altı yıldır uğraşmalarına rağmen, bu olaylarda partimizin sorumluluğunu ortaya koyacak hiçbir delil göstermemişlerdir. Partimizi bu olaylardan sorumlu gösterecek hiçbir makul inandırıcı gerekçe ortaya koyamamışlardır. Partimiz sorumlu asla değildir, tersine o dönem uyguladıkları politikalarla işidin saldırılarını müjdeler gibi duyuran ve sokakta saldırıların yaygınlaşmasını tepki gösterenlere şiddetin yaygınlaşmasına zemin hazırlayan siyasi otoritedir" değerlendirmesini yaptı.

"Bu operasyonlar bizim barışa çağrı deklerasyonumuza anti-faşist blok çalışmamıza bu iktidarın yanıtını oluşturmaktadır" diyen Sancar, iktidarın HDP’yi susturarak muhalefeti sindirmek ve topluma korku yaymak istediğini savundu. HDP'nin susmayacağını söyleyen Sancar, "Toplumsal ve siyasi muhalefetin de sinmeyeceğinden eminiz. Hep birlikte topluma yayılmak istenen korku havasını kıracağımızı umuyoruz" şeklinde sözlerini sürdürdü.

"Belli ki yeni bir dava açacaklar"

Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP'li milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve eski HDP'li vekil Altan Tan'la birlikte çok sayıda HDP üyesi bulunuyor.

Gözaltına alınanlar arasında HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder de var

Operasyonlarla ilgili DW Türkçe'ye bilgi veren HDP Milletvekili Saruhan Oluç, "O dönemki MYK üyelerimizin hepsine dönük operasyon yapıldığını belirterek eski HDP eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ile Selahattin Demirtaş hakkında son verilen tutuklama kararının da bu olaylarla ilgili olduğunu söyledi.

Oluç, "O dosyayı aktif hale getirecekler ve yeni bir dava açacaklar belli ki. Olayların üzerinden altı yıl geçmiş yine bir hukuksuzluk yaşanıyor. O dönem 53 yurttaşımız hayatını kaybetti. Biz de yaşananların araştırılması için meclise defalarca araştırma önergesi verdik, ama AKP bu önergeleri hep reddetti. Şimdi siyasi nedenlerle bu operasyonu gündeme getiriyorlar" açıklamasını yaptı.

HDP MYK bugün akşam saatlerinde olağanüstü gündemle toplanıyor. MYK toplantısı, saat 18:00’de HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleşecek.

DW / HK,DBN,BK,HS

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