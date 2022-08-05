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Kobani davasında bir gizli tanık vakası

Alican Uludağ
7 saat önce

Tartışmalı gizli tanık uygulamasının son örneği Kobani davasında yaşandı. Eski HDP MYK üyesi İsmail Şengül için, "Kandil’de gördüm" diyen gizli tanık, beş ay sonra yapılan teşhis işleminde "karıştırdım" dedi.

https://www.dw.com/tr/kobani-davas%C4%B1nda-bir-gizli-tan%C4%B1k-vakas%C4%B1/video-62730918

Kobani davasında yaşanan bir olay, Türkiye’de gizli tanık sorununu bir kez daha gündeme taşıdı. Selahattin Demirtaş’ın da aralarında bulunduğu HDP’lilerin yargılandığı Kobani davasının çok sayıda gizli tanığından sonuncusu ABC123 oldu. 

Kobani olaylarının yaşandığı dönemde HDP MYK üyesi olduğu için 2 Ekim 2020’de tutuklanan mühendis İsmail Şengül’ün, şubat ayından itibaren tutukluluğunun devamı kararlarının tek gerekçesi olarak bu gizli tanığın ifadesi gösterildi. Şubat 2022’de sanıklar ve avukatlarının olmadığı bir duruşmada dinlenen gizli tanık ABC123, Şengül hakkında da iddialarda bulundu. Gizli tanık ABC123’e, 20 Temmuz’da yapılan duruşmada ise teşhis işlemi yaptırıldı. 

Gizli tanık olmaktan vazgeçtiğini söyleyen ABC123, gerçek kimliğiyle tanıklık yaptı ve Şengül için "Karıştırmışım, o değildi" diye konuştu.

Ergenekon soruşturmasıyla birlikte Türkiye gündemine giren gizli tanık uygulaması, özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaygınlık kazandı. Bazı hükümlülerin ise tahliye olmak için gizli tanıklık yolunu kullandığı belirtiliyor. 

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Türkei DW Mitarbeiter Alican Uludağ
Alican Uludağ 2008'den bu yana gazetecilik yapan Alican Uludağ, yargı ve insan hakları gibi konulara odaklanıyor.alicanuludag
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