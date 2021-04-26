Kobani davası başladı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında açılan "Kobani olayları" davası bu sabah Ankara 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Davayı HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan'ın yanı sıra milletvekilleri, yöneticileri, tutuklu yakınları, avukatlar, barolar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri yurt dışından gelen heyetler izliyor.

Avukatlar salona alınmadı

Duruşma öncesinde 100'e yakın avukatın duruşma salonununa girişinin engellenmesi gerginliğe yol açtı.

Dava başlamadan savunma hakkının engellenmesi üzerine içeride bulunan avukatlar durumu protesto ederek salonu terk etti.

Bunun üzerine duruşmaya SEGBİS ile bağlanan HDP'liler mahkeme başkanının kimlik tespitine ilişkin sorularını yanıtsız bırakırken, duruma da tepki gösterdi.

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, "Savunma hakkının eksiksiz biçimde yerine getirilmesi gerekiyor" diyerek, "Avukatların salonda hazır bulundurulmasını istiyoruz. Bu şekilde yargılamaya geçilemez" ifadelerini kullandı.

"Buraya susmaya değil konuşmaya geldik" diyen HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demiştaş da, mahkeme salonunun kalabalık olacağının önceden belli olduğunu, bu sorunu mahkemenin çözebileceğini söyledi. "Sormak istediğiniz her türlü soruyu sorabilirsiniz, biz de savunmamızı yapacağız" diyen Demirtaş, "Yargılama usule uygun gibi gözüksün yapmak istiyorsanız avukatlar girsinler" şeklinde konuştu.

Mahkeme önünde açıklama yapan diğer avukatlar adına açıklama yapan avukat Mehmet Emin Aktar, bu davada savunma görevini üstlenen avukatların tümü bu salona alınmadığı sürece savunma vermeyeceklerini belirterek, "Yer olmamasının temel nedeni çok fazla sayıda cevik kuvvet ve jandarmanın bulunmasıdır" dedi.

HDP'nin davayı izlemek için Twitter'da açtığı 6-8 Ekim Gerçekleri adlı hesaptan avutkatların yaptığı açıklama paylaşıldı.

Sancar: Siyasi kumpas

Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan ilk duruşma öncesinde HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Sincan'daki mahkeme önünde bir açıklama yaptı. Basının açıklamayı izlemesine izin vermeyen polis, anonslar yaparak açıklamayı engellemeye çalıştı.

Buna rağmen kısa bir açıklama yapan Sancar, davayı "siyasi kumpas" olarak tanımlayarak, bu davanın "Türkiye'deki barış arayışını, özgürlük özlemini ve demokrasi umudunu bitirme arayışı" olduğunu ifade etti. Bu davanın aynı zamanda "siyasi intikam davası" olduğunu belirten Sancar, "2014 yılında IŞİD'in Kobani'de yenilmesinin sonuçlarını hazmedememiş bir iktidarın öfkesinin ürünü olan bir davadır" ifadesini kullandı.

Duruşma yoğun güvenlik önlemleri altında yapılıyor

108 kişi yargılanıyor

Kürtlerin özerk yönetim kurduğu Suriye'nin Kobani kasabasına 2014 yılında IŞİD'in saldırması sonucu yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, Türkiye'de hükümeti yaşananlara seyirci kalmakla eleştirenler, çeşitli şehirlerde protesto eylemleri düzenlemişti. 6-8 Ekim 2014'deki olaylar sırasında 37 kişi ölmüştü.

Kamuoyunda "Kobani olayları" olarak bilinen gelişmelerin üzerinden yaklaşık altı yıl sonra, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 3 bin 500 sayfalık iddianame Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Ocak ayında kabul edildi. Söz konusu iddianame kapsamında sanıklara "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma," "öldürme," "öldürmeye teşebbüs," "yağma", "alıkoyma," "mala zarar verme," "kamu malına zarar verme" gibi suçlamalar yöneltiliyor. 108 kişi hakkında açılan davada sanıklar, 29 ayrı suçtan 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 19 bin 680'er yıl hapis istemiyle yargılanıyor. HDP eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın yanı sıra Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel, Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Ayla Akat Ata gibi siyasetçiler de yargılananlar arasında bulunuyor.

DW/JD,HT

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