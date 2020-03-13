Koalisyon'dan Yemen'e hava saldırısı

Yemenli Husi milislerin geçen cumartesi günü Suudi Arabistan'daki hedeflere yönelik saldırılarına, Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyon, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırılarında bulunarak karşılık verdi. Kentte yaşayanlar çok sayıda patlama sesi duyulduğunu ve vurulan hedefler arasında, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınları ile askeri akademinin de olduğunu bildiriyor. Husi kaynaklara göre söz konusu saldırılarda herhangi bir can kaybı ya da maddi zarar yaşanmadı.

"Stratejik hedeflere yönelik saldırılar"

Yaklaşık beş yıldan bu yana Yemen'de, Husi güçlerin kontrolündeki bölgelere saldırılar düzenleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan yapılan açıklamada ise, son saldırıda stratejik noktaların hedef alındığı vurgulandı. Yapılan açıklamada, saldırının amacının sivilleri, Husi milislerin balistik füze ve diğer tehlikelerinden korumak olduğu ifade edildi.

İran tarafından desteklenen Şii Husi milisler, 2014 yılında ülkenin başkenti Sana da dahil, Yemen'in kuzeyinde büyük bir bölgenin kontrolünü ele geçirmişti. Suudi Arabistan ise, ülkenin güneyindeki önemli liman kenti Aden'in de Husilerin eline geçmemesi için, 2015 yılının mart ayında bu milislere karşı askeri operasyonlara başlamıştı.

Riyad'a yönelik Husi saldırıları

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun saldırılarına karşı Husiler de zaman zaman kuzey Suudi hedeflerini insansız hava araçları ve balistik füzelerle vuruyor. Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Husiler tarafından geçen cumartesi gecesi fırlatılan iki balistik füzenin havada vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamaya göre füzelerden biri başkent Riyad'ı, diğeri de liman kenti Cizan'ı hedef alıyordu.

dpa,AP/ET,BW

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