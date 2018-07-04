Koalisyon partileri sığınmacı politikasında anlaştı

Almanya'da koalisyon partilerinin liderleri, sığınmacı sorunu konusunda yeni bir plan üzerinde anlaştı. SPD lideri Nahles, uzlaşılan planın, transit merkezler kurulmasını içermediğini söyledi.
Almanya'da koalisyon ortakları arasında derin görüş ayrılıklarına neden olan ve hükümeti dağılma noktasına getiren sığınmacı politikaları konusunda partiler anlaşmaya vardı.
Hristiyan Sosyal Demokratlar'ın (CDU) lideri ve Başbakan Angela Merkel ile Almanya'nın sınırlarında daha sıkı kontroller uygulanması için baskı yapan kardeş parti Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer konuyu görüşmek üzere Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Andrea Nahles ile Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi.
Görüşme sonrası kısa bir açıklama yapan SPD lideri Nahles, hâlihazırda diğer Avrupa Birliği ülkelerinde kayıt edilmiş sığınma başvurusu sahiplerinin geri gönderilmesi sürecinin mevcut AB kuralları çerçevesinde hızlandırılması konusunda anlaştıklarını söyledi. Almanya'nın tek taraflı bir eyleme girişmeyeceğini sözlerine ekleyen SPD lideri, üzerinde anlaştıkları planın, Avusturya sınırında transit merkezler kurulmasını içermediğini belirtti.
İçişleri Bakanı ve CSU lideri Seehofer, anlaşmadan gayet memnun olduğunu açıkladı.
Anlaşmanın içeriğine dair başka bir ayrıntı verilmedi.
Transit merkez tartışması
CDU ile CSU'nun üzerinde anlaştığı ilk plan, Almanya'nın güneyindeki Avusturya sınırında sığınmacılar için transit merkezleri kurulmasını öngörüyordu. Yüzüncü gününü doldurmamış olan yeni hükümet içindeki en büyük anlaşmazlık konularından birini oluşturan plan, hâlihazırda diğer AB ülkelerinde kayıt altına alınmış sığınmacıların bu merkezlerde tutulmasını amaçlıyordu. Sığınmacıların daha sonra ise ilk kayıt altına alındıkları ülkelere geri gönderilmesi planlanıyordu.
Ancak SPD, söz konusu merkezlerin sığınmacılar için insan haklarının ihlal edildiği birer gözaltı kampına dönüşmesinden endişe ediyordu. Almanya'nın sığınmacı sorununu çözmeye yönelik bu planını hayata geçirebilmesi için özellikle Avusturya ve İtalya gibi diğer AB üyesi ülkelerin de rızasını alması gerekiyordu.
DW,dpa,rtr/CÖ,ÖA
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