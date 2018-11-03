 Koalisyon partileri CDU ve SPD′de yenilenme hazırlığı | ALMANYA | DW | 05.11.2018

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ALMANYA

Koalisyon partileri CDU ve SPD'de yenilenme hazırlığı

Alman koalisyon ortakları CDU ile SPD arasındaki işbirliğinin geleceği tartışmaya açıldı. SPD'de genel başkanın değişmesinden sonra CDU ile koalisyonu devam ettirmenin zorlaşacağı görüşü hakim.

Deutschland Symbolbild CDU und SPD (picture-alliance/Bildagentur-online/Ohde)

Alman koalisyon hükümetinin büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisindeki genel başkanlık yarışı kızışıyor. Parti yönetim kurulu Aralık başındaki genel kongrenin hazırlıklarına başladı. Yeniden aday olmayacağını açıklayan Başbakan Angela Merkel yönetim kurulu toplantısında ele alınan konular hakkında basına bilgi verecek.

Öte yandan son eyalet seçimlerinde büyük oy kaybına uğrayan koalisyon ortağı Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) yetkili organlarında da partinin yeni bir programa kavuşturulması amacıyla çalışma başlatıldı.

CDU genel başkanlığı için adaylığını koyan 12 isim arasında en çok Genel Sekreter Annegret Kramp-Karrenbauer, Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ve eski parti Genel Sekreteri Friedrich Merz'e şans tanınıyor. Parti tabanının adaylarla tanışması için önümüzdeki haftalarda bir dizi bölgesel konferans tertiplenecek.

Aşağı Saksonya CDU Gençlik Teşkilatı Başkanı Tilman Kuban gençlik kollarının adaylar yarışındaki pozisyonunu somutlaştırması çağrısında bulundu. Kuban yaptığı açıklamada gençlik kollarının "geleceğin vekilliğini" üstlenmesi gerektiğini belirtti ve adaylık tartışmalarında parti gençliğinin de söz sahibi yapılmasını istedi.

Deutschland Symbolbild CDU und SPD | Merkel und Nahles

SPD "yenilenme" arayışında

Sosyal Demokrat Parti Yönetim Kurulu Hessen ve Bavyera eyalet seçimlerinde alınan sonuçları değerlendirmek üzere bir araya geldi. Aynı zamanda SPD'nin daha kesin bir profil kazanması için neler yapılabileceği tartışılıyor. SPD Genel Başkanı Andrea Nahles, kendisinin ve büyük koalisyonun geleceğinin belirlenmesi amacıyla 2019 sonlarında yapılması planlanan genel kongrenin genel başkanlık seçimiyle birlikte öne alınmasına karşı çıktı. Başkanlık Divanı buluşmasıyla başlayan SPD bünyesindeki görüşmelere hafta başında parti yönetim kurulunun da katılacağı toplantıyla devam edilecek.

Stephan Weil

Stephan Weil

Aşağı Saksonya eyaletinin SPD'li Başbakanı Stephan Weil en geç 2019 yılı başlarında büyük koalisyon hükümetinin geleceğine açıklık getirilmesini talep etti. Weil, Welt gazetesine verdiği demeçte "hükümet ortaklığının devam edip etmeyeceğine en geç önümüzdeki yılın başlarında karar verilmesi gerektiğini" söyledi. Eyalet Başbakanı koalisyon ortağı CDU'da yeni genel başkan seçildikten sonra federal hükümet koalisyonunun uyumlu çalışmasını sürdürebileceğinden kuşku duyduğunu ifade etti.

Stephan Weil genel başkanlık seçimini üç favori isimden hangisi kazanırsa kazansın, Hristiyan Demokrat Birlik partisinin "sağa kayacağını" tahmin ettiğini belirtti. Saksonya Eyalet Başbakanı SPD'nin erken genel seçim peşinde koşmadığını ancak her türlü gelişmeye de "hazırlıklı olduğunu" sözlerine ekledi.

DW, dpa/AG, HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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