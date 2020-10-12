 KMO′dan ″alkollü içeceklerdeki ÖTV düşürülmeli″ çağrısı | TÜRKİYE | DW | 12.10.2020

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TÜRKİYE

KMO'dan "alkollü içeceklerdeki ÖTV düşürülmeli" çağrısı

Sahte içki kaynaklı olduğu iddia edilen ölümlerin son günlerde artması üzerine Kimya Mühendisleri Odası alkollü içkilerdeki ÖTV’nin düşürülmesi çağrısı yaptı.

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Türkiye’de son iki haftadır "sahte içki" kaynaklı olduğundan şüphelenilen ölümlerin artması üzerine kimya mühendislerinden "Alkollü içeceklerdeki ÖTV düşürülmeli" çağrısı geldi.

En son İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla ve Kırıkkale’de çok sayıda vatandaşın sahte içki sebebiyle hayatını kaybettiğinin basına yansımasının ardından bugün yine Mersin’de sahte içki içtikleri iddiasıyla hastaneye kaldırılan beş kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Kimya Mühendisleri Odası (KMO), son yaşanan hadiseler üzerine yetkilileri, üretimden tüketime ve fiyatlandırmaya kadar "ciddi değişiklikler" yapmaya çağırdı.

"ÖTV düşürülmeli, denetimler arttırılmalı"

Sahte içki üretimi ve kullanımının yurttaşlara, çevreye ve ekonomiye ciddi zarar verdiğine vurgu yapılan açıklamada, "Geçen hafta 17 kişinin ölümü ve bir o kadar insanın da sakat kalmasına yol açan kaçak içki-alkol olayı ilk olmadığı gibi son da olmayacaktır. Alkollü içeceklerdeki ÖTV düşürülmeli, akılların gerisindeki alkolü yasaklama düşüncesinden vazgeçilmeli, denetimler arttırılmalıdır" denildi.

İçki zehirlenmelerinin son on yıldır sık yaşandığına dikkat çekilirken "Alkollü içeceklerden alınan yüksek ÖTV nedeniyle standart dışı üretim yapılan işletmelerde kullanılan metil alkol sebebiyle onlarca yurttaşımız hayatını kaybetmiştir. Salgın döneminde kullanımına sıkça alıştığımız daha çok yüzey temizleyici olarak kullanılan, etil alkol içerikli olanların dışında 8 farklı kimyasal içerikli çeşidi olan dezenfektana aroma karıştırılarak alkollü içki üretilmeye çalışılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, alkollü içkilerden alınan verginin içki fiyatının yaklaşık yüzde 70,2`sine denk geldiğine dikkat çekilerek "Bugün bir şişe rakının fiyatı asgari ücretli birinin günlük kazancından daha yüksektir. Bu durum sağlıklı üretim yerine maliyetleri farklı kimyasal kullanarak yapılan kaçak içki üretimini yaygınlaştırmıştır" denildi.

DW, DHA / DBN,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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