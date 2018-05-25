Klopp: Liverpool taraftarı Premier Lig'i tercih eder

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde Barcelona ile karşılaşacak olan İngiliz ekibi Liverpool'un Alman çalıştırıcısı Jürgen Klopp, Deutsche Welle'ye özel röportaj verdi.

Klopp, Çarşamba günü Camp Nou'da oynanacak ilk maç öncesi İspanyol ekibini övdü ancak kendi takımının da hafife alınmaması gerektiğini ifade etti. Klopp, "Neticede Barcelona ile oynuyorsunuz. Gerçekten iyi bir futbol takımı. Ama sporda şöyle bir durum var: Sahaya çıktıysanız, kazanmaya çalışmalısınız. Bizim yapacağımız şey de bu. Ama şunu söyleyebilirim ki hayallerdeki eşleşme de değiliz. Yani Liverpool'la eşleşen takımların 'Bu harika bir kura. Çıkıp onları yenelim' diye düşündüğünü sanmıyorum. Biz de gayet iyi bir takımız ve kazanmak için her şeyi deneyeceğiz" dedi.

Şu ana kadar çalıştırdığı takımların Barcelona'ya karşı resmi maç oynamadığını hatırlatan Alman teknik adam, "Ama Barcelona'nın karşısına çıkan birçok takım izledim. Çoğu da başarısız oldu. Çünkü çok iyiler. Ben de hep bir gün kendimi onlara karşı test edersem ilginç olur diye düşündüm" ifadesini kullandı.

Liverpool, Şampiyon Ligi son 16 turunda Alman temsilcisi Bayern Münih'i elemişti.

Premier Lig'de de şampiyonluk yarışını sürdüren İngiliz ekibinin çalıştırıcısı, Manchester City ile giriştikleri zorlu mücadeleye dair açıklamalarda da bulundu.

İngiltere'de 1990 yılından beri mutlu sona ulaşamayan ekibin taraftarlarının büyük bölümünün Premier Lig'deki zaferi Şampiyonlar Ligi kupasına tercih edeceğini söyleyen Klopp, şöyle konuştu:

"Her maç en iyi futbolumuzu oynamak zorundayız. Ama insanlara sorarsanız, alacağınız yanıt çok açık olacaktır: Ligi kazanmak."

DW/CÖ,EC

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