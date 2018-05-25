 Klopp: Liverpool taraftarı Premier Lig′i tercih eder | SPOR | DW | 30.04.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

SPOR

Klopp: Liverpool taraftarı Premier Lig'i tercih eder

Liverpool'un Alman teknik adamı Klopp, Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona'ya karşı oynayacakları maç öncesi DW'ye yaptığı açıklamada, İngiliz taraftarların Premier Lig şampiyonluğunu bu kupaya tercih edeceğini savundu.

default

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde Barcelona ile karşılaşacak olan İngiliz ekibi Liverpool'un Alman çalıştırıcısı Jürgen Klopp, Deutsche Welle'ye özel röportaj verdi.

Klopp, Çarşamba günü Camp Nou'da oynanacak ilk maç öncesi İspanyol ekibini övdü ancak kendi takımının da hafife alınmaması gerektiğini ifade etti. Klopp, "Neticede Barcelona ile oynuyorsunuz. Gerçekten iyi bir futbol takımı. Ama sporda şöyle bir durum var: Sahaya çıktıysanız, kazanmaya çalışmalısınız. Bizim yapacağımız şey de bu. Ama şunu söyleyebilirim ki hayallerdeki eşleşme de değiliz. Yani Liverpool'la eşleşen takımların 'Bu harika bir kura. Çıkıp onları yenelim' diye düşündüğünü sanmıyorum. Biz de gayet iyi bir takımız ve kazanmak için her şeyi deneyeceğiz" dedi.

Şu ana kadar çalıştırdığı takımların Barcelona'ya karşı resmi maç oynamadığını hatırlatan Alman teknik adam, "Ama Barcelona'nın karşısına çıkan birçok takım izledim. Çoğu da başarısız oldu. Çünkü çok iyiler. Ben de hep bir gün kendimi onlara karşı test edersem ilginç olur diye düşündüm" ifadesini kullandı.

Liverpool, Şampiyon Ligi son 16 turunda Alman temsilcisi Bayern Münih'i elemişti.

Liverpool, Şampiyon Ligi son 16 turunda Alman temsilcisi Bayern Münih'i elemişti.

Premier Lig'de de şampiyonluk yarışını sürdüren İngiliz ekibinin çalıştırıcısı, Manchester City ile giriştikleri zorlu mücadeleye dair açıklamalarda da bulundu.

İngiltere'de 1990 yılından beri mutlu sona ulaşamayan ekibin taraftarlarının büyük bölümünün Premier Lig'deki zaferi Şampiyonlar Ligi kupasına tercih edeceğini söyleyen Klopp, şöyle konuştu:

"Her maç en iyi futbolumuzu oynamak zorundayız. Ama insanlara sorarsanız, alacağınız yanıt çok açık olacaktır: Ligi kazanmak."

DW/CÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Liverpool'u büyük finale taşıyan Alman

Gülüşü, sakalı ve gözlüğü, dünyaca ünlü teknik direktör Jürgen Klopp'u çoktan marka yaptı. Klopp'un tek arzusu Liverpool ile Şampiyonlar Ligi finalini kazanıp kariyerini taçlandırmak. (25.05.2018)  

Benzer içerik

UEFA Champions League Halbfinale | AS Rom - FC Liverpool - Jürgen Klopp

Liverpool'u büyük finale taşıyan Alman 25.05.2018

Gülüşü, sakalı ve gözlüğü, dünyaca ünlü teknik direktör Jürgen Klopp'u çoktan marka yaptı. Klopp'un tek arzusu Liverpool ile Şampiyonlar Ligi finalini kazanıp kariyerini taçlandırmak.

UEFA-Champions-League-Trophee bei der Super Cup-Finale Real Madrid v Atletico Madrid

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu 30.08.2018

Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası Galatasaray, Alman temsilcisi Schalke’nin de bulunduğu D grubunda yer aldı. Sarı-kırmızılıların diğer rakipleri Lokomotiv Moskova ve Porto oldu.

Fußball Auslosung Achtelfinale Champions League FC Bayern München

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih 11.12.2017

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih oldu. Alman ekibinin sportif direktörü Salihamidzic, Beşiktaş'ın gücünü bildiklerini söyledi ve ekledi: Hodri meydan.

Reklam

FOTO-GALERİ

World Press Photo Contest 2019 | Gewinner Photo of the Year (Getty Images/John Moore)

Dünya Basın Fotoğrafı Ödülleri: 2019'un en çarpıcı kareleri

ABD sınırından tüyler ürpertici kareler, nesli tükenmekte olan doğanlar, Rusya ve ABD'deki "vatanseverlik" kampları… Dünya Basın Fotoğrafları Ödülleri'nin kazananları arasında yine birbirinden çarpıcı kareler yer aldı.  