Klopp: Aşı karşıtlarını anlamıyorum

İngiltere Premier Lig takımlarından FC Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, koronavirüs aşısına karşı gelenleri anlayamadığını ifade etti. Konuyu alkollü bir sürücünün otomobil kullanmasına benzeten Klopp, "Kanun, iki bira içip araba kullanmak istediğimde beni korumak için değil; sarhoş bir halde direksiyona geçmeyi düşündüğümde diğer tüm insanları korumak için var" ifadesini kullandı.

"Ben sadece kendimi korumak için değil, etrafımdaki tüm insanları korumak için aşı oldum" diyen Alman futbol insanı, olası bir aşı olma zorunluluğunun, bazı kesimler tarafından dile getirildiği gibi, neden özgürlüğü kısıtlayıcı bir konu olarak algılandığını anlayamadığını; bu mantıktan yola çıkıldığı takdirde alkollü araba kullanmanın da özgürlüğün kısıtlanması olarak nitelendirilebileceğini belirtti.

Premier Lig'de aşı tartışmaları

Geçtiğimiz günlerde İngiliz medyasında çıkan, Premier Lig'deki 20 takımdan sadece yedisinde koronavirüse karşı aşı olan oyuncuların oranının yüzde 50'nin üstünde olduğuna dair haberin ardından konu ile ilgili yoğun bir tartışma başlamıştı. 54 yaşındaki Jürgen Klopp, kendi takımındaki aşı oranı ile ilgili olarak, "Ben, bizim yüzde 99 oranında aşı olduğumuzu söyleyebilirim" diye konuştu.

Bunun için kendinin özel bir çaba sarfetmediğini de dile getiren Klopp, "Oyuncuları ikna etmeme gerek kalmadı, takım içinde böyle bir karar alındı. Herhangi bir oyuncu ile konuşup ona neden aşı olması gerektiğini anlattığımı hatırlamıyorum. Ben doktor değilim" dedi.

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı O bir aziz Jürgen Klopp, kısa zamanda taraftarın kalbini kazandı. 2015’te Liverpool’daki ilk gününde "Şüphecileri inananlara dönüştürmeliyiz" dedi. Bu sözlerine atfen yapılan "Ben bir inananım" yazılı taraftar atkısı hâlâ en sevilen ürünlerden. Tıpkı "Jürgen’e güveniyoruz" tişörtleri gibi. İngiltere‘nin kült futbol kulübünde Jürgen Klopp'un kendisi de bir kült artık.

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı Jürgen'i bul Jürgen Klopp, 1967’de Stuttgart’ta doğdu ve Schwarzwald’de büyüdü. 1985’te TuS-Ergenzingen’in A-Gençlik Takımı’nda oynarken bir fotoğraf çekiminde Hamburg’un efsane oyuncusu Uwe Seeler’in (FSV Mainz 05’in oyuncusu Levin Mete Öztunalı’nın dedesi) yanında durdu (Soldan ikinci).

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı Futbol zanaatkârı Futboldaki aktif döneminde Klopp bir top cambazı değildi. 2.Lig’de oynayan FSV Mainz 05’de forvetlikten savunmaya geçti. Taraftar onun özverili oyun anlayışını sevdi. Mainz’daki tek oyuncu olarak kendine ait bir taraftar kulübü oluştu. 2001 yılında da oyunculuktan antrenörlüğe geçti. Mainz, 2004’te üçüncü denemede Klopp yönetiminde birinci lige yükseldi. 18 yıldan sonra ise Mainz’dan ayrıldı.

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı Ödüllü futbol uzmanı Klopp hep enerji dolu bir şahsiyetti. Uzman veya yorumcu olarak katıldığı televizyondaki maç değerlendirmelerinde her zaman söyleyecek eğlenceli sözleri oldu. Bu yeteneği ve futboldaki hakimiyeti onu televizyonlar için ideal bir uzman yaptı. 2005-2008’de eski hakem Urs Meier ve sunucu Johannes B.Kerner ile birlikte ZDF’in başarılı futbol ekibini oluşturdu. İki kez ödüle layık görüldü.

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı "Yıldızlar yaratılacak" 2008 ortasında Klopp Borussia Dortmund’un teknik direktörü oldu. BVB, o dönem neredeyse iflasın eşiginden dönmüş ve kendini toparlamaya çabalayan bir kulüptü. Klopp, BVB’ye her şeyi yoluna koyma sözü verdi. Sloganıysa: Yıldız satın alınmayacak, yıldızlar yaratılacak oldu. O zamanlar 19 yaşındaki Mats Hummels ve Neven Subotic’i savunmaya yerleştirdi.

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı İki yılda üç zafer Klopp’un formülü işledi. BVB zirveye doğru ilerlemeye başladı. 2011’de önce lig şampiyonluğunu Dortmund’a taşıdılar ve taraftarlarla muhteşem bir kutlama yaparak tadını çıkardılar. 2012’deyse hem ligi şampiyonlukla kapattılar, hem de Almanya kupasının sahibi oldular.

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı Mutlu bir evliliği var İlk evliliğinden bir oğlu olan Jürgen Klopp 2005 yılında ikinci kez dünya evine girdi. Eşi Ulla‘nın hayatındaki önemini defalarca dile getiren Klopp, "Eşim Ulla olmasaydı bugünkü Jürgen asla böyle biri ve böyle mutlu biri olmazdı" diye konuşuyor.

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı Saç dökülmesine son Bir demecinde "Günün birinde oğlumuz ve hekim olan bir dostumuzla oturuyoruz, elimizde olsa kendimizde neyi değiştiririz diye konuştuk" diye anlatıyor Klopp. İşte o zaman saç dökülmesinin kendisini rahatsız ettiğini söylediğini dile getiriyor. 2013 yılında verdiği bir mülakatta çözümü saç ektirmekte gördüğünü söylüyor ve şöyle devam ediyor: "Sonuç çok güzel oldu, sizce de öyle değil mi?"

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı Hoşçakal BVB 2014 yılı ortasında BVB ligi ikinci kez ikinci sırada bitirdi. Sonrasında da kriz başladı. 18’nci hafta sonunda BVB hala son sıradaydı. Klopp’ta yorgunluk belirtileri görülüyordu. Böylesi bir ortamda Klopp Dortmund’a veda edeceğini açıkladı.

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı "Ben normal biriyim" Klopp’un futbola ara vermesi sadece beş ay sürdü. 2015 yılında FC Liverpool’un yeni teknik direktörü oldu. Portekizli ünlü teknik adam Jose Mourinho’nun "Ben özel biriyim" lafına Jürgen Klopp, "Ben her zaman ortalama bir oyuncu oldum, Mainz’da da ortalama bir teknik direktör olarak ise başladım. Dolayısıyla benim için söylenebilecek en uygun şey: Ben normal biriyim" olur diyerek yanıt verdi.

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı Şampiyonlar Ligi zaferi Derken Jürgen Klopp takımı Liverpool ile 2019’da Şampiyonlar Ligi Kupası’nı kazandı. Tottenham Hotspur’u 2-0 yenerek Avrupa futbolunun tahtına oturdu. Akabinde FIFA da Alman futbol adamı Jürgen Klopp’u Yılın Teknik Direktörü ilan etti.

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı Premier Ligin şampiyonu 30 yıl süren şampiyonluk hasreti sonrasında Jürgen Klopp yönetimindeki FC Liverpool 2020 İngiltere Premier Ligi’nde ipi ilk sırada göğüslemeyi başardı. "The Boss" Jürgen Klopp için bir anıt dikilmesi sadece an meselesi.



SID / ET,EC

© Deutsche Welle Türkçe