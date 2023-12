Kiss 50 yılın ardından sahnelere veda ediyor

Dünyaca ünlü hard rock grubu Kiss, 50 yıllık müzik kariyerini Cumartesi gecesi vereceği konserle noktalayacak. New York'taki ünlü Madison Square Garden salonunda düzenlenecek konser, ABD'li (Amerika Birleşik Devletleri) grubun beş yıl süren veda turnesinin de son ayağı olacak.

"I Was Made For Loving You" ve "Detroit Rock City" gibi şarkılarla geniş kitlelere ulaşan grubun kariyeri, Ocak 1973'te yine New York kentinde sahne aldıkları bir kulüpte başlamıştı. Kiss, spektaküler sahne şovlarının da etkisiyle birkaç yıl içinde dünyanın en başarılı rock grupları arasına girmişti.

50 yılı aşkın süredir müzik piyasasında yer alan Kiss, etkileyici sahne şovları ile de nam salmış bir grup Fotoğraf: Amy Harris/Invision/AP/picture alliance

2001'den sonra yeni üyelerle alınan devam kararı

Paul Stanley (71), Gene Simmons (74) ve Eric Singer (65) ve Tommy Thayer'den (63) oluşan grubun gerçekleştirdiği "Yolun Sonu" turnesi Ocak 2019'da başladı. Pandemi sırasında kesintiye uğrayan turnenin süresi birkaç kez uzatıldı. Grup daha önce 2001 yılında tamamlanan bir "veda turnesi" düzenlemişti. Ancak grubun kurucularından Stanley ve Simmons daha sonra emeklilik kararlarından vazgeçmiş ve gruba yeni isimler katarak yollarına devam etmişti.

Simmons ve Stanley, son emeklilik kararlarında özellikle 20 kilonun üzerindeki sahne kostümlerinin rol oynadığını belirtiyor. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Stanley, "Spor ayakkabı ve kot pantolonla sahneye çıksak, 90 yaşına kadar rock'n'roll çalardık" diyor. Simmons ise Rolling Stone dergisi ile gerçekleştirdiği söyleşide, 2 Aralık'taki konserin makyajlı çıktıkları son konser olacağını söylüyor. Ancak maske ve kostüm olmadan sahneye yeniden çıkma ihtimallerini tamamen yok saymayarak hayranlarına küçük de olsa bir umut ışığı bırakıyor.

