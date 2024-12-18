Kirillov cinayeti soruşturmasında bir gözaltı

Nükleer silahlardan sorumlu Rus komutan Igor Kirillov'un Moskova'da bombalı saldırı ile öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bir Rus istihbarat servisi çalışanı gözaltına alındı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus ordusunun nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlardan sorumlu biriminin komutanı Korgeneral Igor Kirillov'un bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) çalışanı bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

FSB tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan kişinin 1995 doğumlu bir Özbekistan vatandaşı olduğu, Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) tarafından görevlendirildiği ve patlayıcı maddeyi de buradan temin ettiğini itiraf ettiği belirtildi.

Rus medyasında cinayet sonrasında iki zanlının gözaltına alındığı iddia edildi, ancak bu iddia resmi kaynaklar tarafından teyit edilmedi.

Rus istihbaratının verdiği bilgilere göre, saldırgan Kirillov'un evinin önünde duran bir arabaya küçük bir kablosuz kamera yerleştirdi. Böylelikle Ukrayna istihbaratı Kirillov'u gözetleyerek scootera yerleştirilmiş bombayı uzaktan patlatabildi. Ukrayna istihbaratının saldırgana bu eylem karşılığında 100 bin dolar nakit para ve Avrupa Birliği'ne (AB) taşınma izni teklif ettiği öne sürüldü.

Igor Kirillov'a yönelik saldırıyı Ukrayna üstlendi Fotoğraf: Russian Defense Ministry Press Service/dpa/picture alliance

Ne olmuştu?

Rusyaordusunun nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlardan sorumlu biriminin komutanı Korgeneral Igor Kirillov, Pazartesi günü Moskova'da evinin yakınlarında bir scootera gizlenmiş bombanın patlaması sonucunu hayatını kaybetti. Patlamada Krillov'ın yanında bulunan emir subayının da öldüğü bildirildi.

Olayla ilgili incelemeyi savcılıktan bağımsız bir kuruluş olan Ulusal Soruşturma Komitesi yürütüyor. Söz konusu Komite, doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bağlı.

Uluslararası haber ajanslarının Ukrayna güvenlik çevrelerine dayandırdığı bilgilere göre Krillov'un öldürülmesi Ukrayna gizli servisi SBU tarafından planlandı. Ukrayna saldırıyı üstlendi.

Igor Kirillov kimdir?

Rus ordusunun Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Savunma birimini yöneten 54 yaşındaki Kirillov, uluslararası yaptırım listelerinde yer alıyordu.

Kyiv Inependent gazetesinin haberine göre Kirillov, Ukrayna'da "Ukrayna'da kimyasal silah kullandığı" suçlamasıyla gıyabında yargılanıyordu ve ilgili davaya Pazartesi günü devam edilmişti.

Kirillov'a İngiltere tarafından Ukrayna'da yasaklı kimyasal silahlar kullanıldığı gerekçesiyle yaptırım uygulanmıştı.

dpa,AP/BÖ,HS

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