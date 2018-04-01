 Kipa saldırganına hapis cezası | ALMANYA | DW | 25.06.2018

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ALMANYA

Kipa saldırganına hapis cezası

Almanya'da mahkeme, Nisan ayında Berlin'de kipa takan bir kişiye kemerle vurarak Yahudi düşmanı hakaretlerde bulunan 19 yaşındaki Suriyeli'yi suçlu buldu.

Screenshot Youtube Antisemitischer Angriff in Berlin (Jüdisches Forum JFDA)

Berlin'de yaklaşık iki ay önce kipa takan bir kişiye Arapça Yahudi düşmanı hakaretler edip kemerle defalarca vuran saldırgan bir ay hapis cezasına çarptırıldı.

Berlin'deki mahkeme, kararını Pazartesi günü açıkladı. 19 yaşındaki Suriyeli Knaan el Sebai'yi hakaret ve adam yaralamadan suçlu buldu. Mahkeme, çocuk ceza hukuku uyarınca saldırganın dört hafta boyunca cezaevinde kalmasına hükmetti. Bunun yanı sıra Sebai'nin bir yıl boyunca "yetiştirme gözetimi" altında tutulmasına karar verildi.

Şu ana kadar tutuklu bulunduğu için cezasını çekmiş sayılan Sebai, serbest bırakıldı.

Senai savunmasında, "Bir hata yaptım ve bu hatadan ders aldım" dedi. Senai, saldırısının Yahudi düşmanı bir nitelik taşıdığı suçlamasını ise reddetti.

Hükümet memnun

Federal hükümetin Antisemitizmle Mücadele Sorumlusu Felix Klein, mahkeme kararını memnuniyetle karşıladı.

"Kararın bu kadar çabuk verilmesinden memnunum" diye konuşan Klein, "Karar, Yahudi düşmanı eylem ya da ifadelerde bulunanların topluma ait olmadığını ve hukuk devletinin getireceği sonuçları hesaba katması gerektiğini gösteriyor" dedi. Klein, cezanın "hafifliğine rağmen bir mesaj vermesini umduğunu" belirtti.

21 yaşındaki Adam A., 17 Nisan günü Berlin'de Alman-Faslı arkadaşıyla sokakta yürürken saldırıya uğramıştı. İsrailli Arap bir aileden geldiğini söyleyen ve veterinerlik öğrencisi olan Adam A., DW'ye verdiği röportajda, ilk kez taktığı kipanın İsrailli bir arkadaşının hediyesi olduğunu söylemişti.

Saldırının ardından Almanya’nın birçok şehrinde protesto yürüyüşü düzenlenmişti.

AFP,dpa/BÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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http://p.dw.com/p/2wMAu

 

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