 Kim′den Vietnam lideri Ho Chi Minh′in mezarına ziyaret | DÜNYA | DW | 02.03.2019

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DÜNYA

Kim'den Vietnam lideri Ho Chi Minh'in mezarına ziyaret

Kuzey Kore lideri ilk kez yabancı bir liderin mezarını ziyaret etti. Kim, Vietnam'ın devrimci lideri Ho Chi Minh'in anıt mezarına çelenk bıraktı.

Vietnam - Kim Jong Un in Hanoi beim Ho Chi Minh Mausoleum (Reuters/J. Silva)

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la ikinci görüşmesini gerçekleştirmek için Vietnam'a giden Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkeden ayrılmadan önce Vietnam'ın devrimci lideri Ho Chi Minh'in anıt mezarını ziyaret eti. 

Üzerinde kendi ismi ve "Devlet Başkanı Ho Chi Minh'i anıyoruz" yazılı bir çelenk bırakan Kim, 40 saniyeden uzun bir süre başını eğerek saygı gösterisinde bulundu. Anıt mezara yaptığı ziyaret ile Kim, ilk kez yabancı bir liderin mezarı başında görüldü.

Kim Jong Un'un büyükbabası Kim Il Sung ve  Vietnam Demokratik Cumhuriyeti'nin ilk başkanı olan Ho Chi Minh'in yakın arkadaş olduğu biliniyor. Kim, Güney Vietnam'daki ABD destekli yönetime verdiği savaşta Minh'e savaş uçağı pilotu ve psikolojik savaş alanında uzman desteği sağlamıştı.  İki liderin fotoğrafı Vietnam'ın Pyongyang'daki büyükelçiliğinin önünde asılı duruyor.

Kim Jong Un'un Vietnam'a yaptığı ziyaret büyükbabasının 1964 yılındaki gezisinin ardından ilk ziyaret olarak kayıtlara geçmişti.

Kim ve Trump'ın Vietnam'daki görüşmesinden anlaşma çıkmamıştı

Kim ve Trump'ın Vietnam'daki görüşmesinden anlaşma çıkmamıştı

Trenle dönüş yolunda

Kim, yüksek korumalı treni ile Pekin'e gitmek üzere Vietnam'dan yola çıktı. Kim'in iki buçuk gün sürmesi beklenen 4 bin kilometerlik güzergahı açıklanmayan tren yolculuğunun ardından Çin Devlet Başkan Şi Cinping'le görüşüp görüşmeyeceği bilinmiyor. 

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasındaki iki günlük zirve, yaptırımların kaldırılması karşılığında Kuzey Kore'nin nükleer programına son vermesini öngören planda herhangi bir anlaşmaya varılamadan sonlanmıştı. Üçüncü bir görüşme için herhangi bir tarih de belirlenmemişti. 

Trump ile Kim arasındaki ilk zirve 12 Haziran 2018'de Singapur'da gerçekleşmişti. Kim, Singapur'daki ilk zirvede, ülkesindeki tüm nükleer silahları imha etme sözü vermişti. Ancak Kuzey Kore'nin nükleer cephaneliğini nasıl ortadan kaldıracağına ve ABD'nin bunun karşılığında ne önerdiğine dair şartlar konusunda taraflardan somut bir taahhüt gelmemişti.

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Kuzey Kore'nin "sosyalist ütopyası" rüya mı, kabus mu?

AFP/ÖA,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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