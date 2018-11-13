 Kim′den Güney Kore liderine mektup | DÜNYA | DW | 30.12.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Kim'den Güney Kore liderine mektup

Kuzey Kore lideri Kim, Güney Kore Devlet Başkanı Moon'a gönderdiği mektupta, 2019 yılında daha "sık" görüşmeyi istediğini dile getirdi. Kim ayrıca 2018'de Moon'u Seul'da ziyaret etmediği için "üzgün" olduğunu belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim (sol) ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Eylül'de Pyongyang'da bir araya gelmişti

Kuzey Kore lideri Kim (sol) ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Eylül'de Pyongyang'da bir araya gelmişti

Önerdiğimiz linkler

Bir Amerikan düşünce kuruluşu Kuzey Kore'nin en az 13 gizli nükleer füze tesisinin bulunduğunu öne sürdü. Pyongyang, Amerikan yaptırımları kaldırılmadığı takdirde nükleer programını yeniden başlatacağını duyurmuştu. (13.11.2018)

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında devam eden görüşmelerde iki ülke arasındaki kara ve demiryolu hatlarının bağlanması konusunda uzlaşıldı. (15.10.2018)

Kuzey ve Güney Kore liderleri Pyongyang'da yaptıkları buluşmada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda uzlaşma sağladı. (19.09.2018)

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'e bir mektup gönderdiği açıklandı. Yıl sonu vesilesiyle gönderilen mektubun içeriğiyle ilgili bilgiyi Moon'un sözcüsü Kim Eui-kyeom verdi. Sözcü, Kuzey Kore liderinin iki ülke arasında barış sağlamak ve "Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması sorununu birlikte çözmek için 2019 yılında Moon ile daha sık görüşme niyetinde olduğunu ifade ettiğini" söyledi.

İki lider 2018 yılında üç kez bir araya gelmişti. Görüşmelerden ikisi, sınır köyü Panmunjom'da, diğeriyse Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da gerçekleşmişti.

"Üzüntüsünü" iletti

Moon'un Eylül ayında Pyongyang ziyareti sırasında Kim, Seul'a "en yakın tarihte" iadeiziyarette bulunacağını söylemişti. Kuzey Kore liderinin bu açıklamasının ardından söz konusu ziyaretin bu yıl sonuna kadar gerçekleşebileceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Ancak bu ziyaret gerçekleşmemişti.

Moon'un sözcüsü, Kim'in gönderdiği mektupta, Güney Kore lideriyle 2018 yılı içinde tekrar görüşemediği için "çok üzgün" olduğunu ifade ettiğini de sözlerine ekledi. Sözcü, mektubun nasıl ulaştırıldığı konusunda ise bilgi vermedi.

Güney Kore ile Kuzey Kore, 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı teknik olarak bir barış anlaşmasıyla sonlandırılmadığı için hâlen savaşta kabul ediliyor.

AFP/CÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Nordkoreanischer Raketentest Nordkorea Rakete

Araştırma: Kuzey Kore füze üslerini gizliyor 13.11.2018

Bir Amerikan düşünce kuruluşu Kuzey Kore'nin en az 13 gizli nükleer füze tesisinin bulunduğunu öne sürdü. Pyongyang, Amerikan yaptırımları kaldırılmadığı takdirde nükleer programını yeniden başlatacağını duyurmuştu.

Nordkorea - Korea-Gipfel in Pjöngjang: Kim Jong Un trifft Moon Jae-In

Kuzey ile Güney Kore arasında yollar birleşiyor 15.10.2018

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında devam eden görüşmelerde iki ülke arasındaki kara ve demiryolu hatlarının bağlanması konusunda uzlaşıldı.

Nordkorea Moon trifft zu drittem Korea-Gipfel in Pjöngjang ein

Kuzey ve Güney Kore liderleri buluştu 18.09.2018

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae In Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la bir araya geldi. İki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasını görüşecek.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Türkiye ve Rusya arasında Moskova'da Suriye mesaisi

Türkiye ve Rusya'dan üst düzey heyetler Suriye'deki gelişmeleri Moskova'da masaya yatırdı. Bir buçuk saat süren görüşme sonrası Lavrov, Suriye'deki birliklerin koordinasyonu konusunda mutabakata varıldığını söyledi. 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'te 17 kadın Meclis'e girdi.  