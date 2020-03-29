 Kim Jong Un’un sağlığı ″tehlikede″ iddiası | DÜNYA | DW | 21.04.2020

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DÜNYA

Kim Jong Un’un sağlığı "tehlikede" iddiası

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un bir kalp ameliyatı geçirdiği ve sağlığının "ciddi tehlike altında" olduğu iddia ediliyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un

ABD merkezli haber kanalı CNN, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un bir operasyon geçirdiği ve durumunun ağır olduğunu duyurdu. CNN, ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Washington’ın 36 yaşında olduğu sanılan Kim’in operasyondan sonra ciddi tehlike altında olduğu istihbaratını aldığını aktardı.

Kim’in 15 Nisan’da ülkenin kurucusu da olan dedesi Kim Il Sung’un doğum günü etkinliğine katılmaması üzerine spekülasyonlar başlamıştı.

Güney Kore merkezli Daily NK adlı bir haber portalının Kuzey Kore'den ismi verilmeyen bir kaynağa dayandırdığı haberinde ise Kim’in geçtiğimiz günlerde geçirdiği operasyon sonrası iyileşme sürecinde olduğu bilgisi yer aldı. Haberde başkent Pyöngyang'dan çok sayıda cerrahın operasyonu Hyangsan kentinde Kim Ailesi'ne ait bir klinikte gerçekleştirdiği belirtildi.

Daily NK sitesinin Kuzey Kore'den Güney Kore'ye kaçan kişiler tarafından yönetildiği ve Kuzey Kore kaynaklarıyla irtibat halinde oldukları sanılıyor.

Güney Kore bilgileri teyit etmedi

Güney Kore Devlet Başkanlığı sözcüsü ise Kim'in hastalığına ilişkin haberleri teyit edemeyeceklerini açıkladı. Sözcü, Kim'in hastalığına ilişkin Seul'un elinde bilgi olmadığını söyledi.

Kuzey Kore’nin müttefiki Çin Komünist Partisi’nden bir yetkili ise Reuters haber ajansına Kim’in durumunun kritik olduğunu düşünmediğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang da Kim’in sağlığı ile ilgili haberlerin farkında olduklarını, ancak bu haberlerin kaynaklarını bilmediklerini söylemekle yetindi.

Son olarak 11 Nisan'da göründü

Kim’in sağlığının yoğun sigara tüketimi, obezite ve fazla çalışma nedeniyle Ağustos ayından bu yana kötüleştiği iddia ediliyor.

Kim Jong Un son olarak İşçi Partisi'nin bir oturumuna katılırken 11 Nisan'da kamuoyunun önüne çıkmıştı.

Üç gün sonra da Kim'in güvenliğini sağladığı sanılan çok sayıda füzenin denemesi yapılmıştı. Füze denemelerine ilişkin devlet medyasının haber aktarılmaması ve Kim'in görüntülerinin yayınlanmaması da sıradışı olarak değerlendiriliyor.

Reuters, AP / SSB, HS

©️ Deutsche Welle Türkçe

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