Kilit tanık Trump'ın azil soruşturmasında ifade verecek

ABD Başkanı Donald Trump hakkında azil soruşturması başlatılmasına neden olan "Ukrayna soruşturması" kapsamında Trump'ın Avrupa ilişkileriyle ilgilenen üst düzey danışmanlarından biri olan Alexander Vindman bugün Temsilciler Meclisi’ndeki ilgili komitelerde basına kapalı bir oturumda ifade verecek.

Ukrayna soruşturmasının kilit isimlerinden biri olarak gösterilen Vindman'ın Temsilciler Meclisi’nde vereceği ifade taslağını ele geçiren Associated Press haber ajansına göre, Vindman, vereceği ifadede ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile 25 Temmuz’da yaptığı telefon görüşmesini dinlediğini ve kaygılarını Ulusal Güvenlik Konseyi'ne bildirdiğini söyleyecek.

Vindman vereceği ifadede, "Yabancı bir hükümetten bir ABD vatandaşını soruşturmasını istemenin uygun olmadığını düşündüm ve ABD hükümetinin Ukrayna'ya desteğinin buna dahil olmasından dolayı endişelendim” diyeceği belirtildi.

ABD'li diplomat ayrıca, kaygılarını ilk olarak 10 Temmuz'da ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland'a ilettiğini ve Demokrat başkan adayı Joe Biden ve oğlunun soruşturulmasının ulusal güvenlikle bir ilgisi olmadığını söylediğini Temsilciler Meclisi'nde ifade edecek. İddiaya göre Sondland, Beyaz Saray’da 10 Temmuz’da Ukraynalı yetkililerle yaptığı bir toplantıda Ukrayna'da Biden ailesiyle bağlantılı Burisma şirketine karşı yürütülen soruşturmanın 2016 seçimlerindeki önemini vurguladı.

İfade veren ilk Beyaz Saray yetkilisi olacak

Ukrayna soruşturmasının kilit tanıklarından biri olması beklenen Vindman'ın ifadesinde, “Ben bir vatanseverim. Partiler ve siyasetten bağımsız olarak ülkemizi korumak ve ilerletmek benim kutsal görevim” ifadelerini kullanacağı öne sürüldü. Vindman'ın ayrıca, soruşturmanın başlamasına neden olan "muhbir" olmadığını ve muhbirin kim olduğunu bilmediğini açıklaması bekleniyor.

Vindman'ın Trump ile Zelenskiy arasındaki konuşmayı Beyaz Saray'daki "Durum Odası"nda Ulusal Güvenlik Konseyi'nden ve Başkan Yardımcısı Pence'in ofisinden meslektaşlarıyla birlikte dinlediğini ve endişelerini üstlerine ilettiğini ifade edecek.

Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinin etrafında şekillenen azil soruşturmasında, söz konusu konuşmayı dinleyip, ifade veren ilk yetkili Vindman olacak. ABD'li diplomat ayrıca, azil soruşturmasını yöneten komitelerin önüne çıkan ilk Beyaz Saray yetkilisi olacak.

3 yaşında bir çocukken Sovyetler Birliği'nden ABD'ye göç eden Alexander Vindman, Ulusal Güvenlik Konseyi'ndeki görevine başlamadan önce çeşitli askeri ve diplomatik makamlarda görev yaptı. Vindman son olarak, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton için çalışan Fiona Hill'in ekibinde Avrupa İlişkileri Direktörü ve Ukrayna uzmanı olarak görev yapıyordu. Vindman, ABD Enerji Bakanı Rick Perry'nin beraberindeki delegasyonla birlikte Zelenskiy'nin görevi devraldığı törene katılan isimlerden biriydi.

Azil soruşturmasının Vindman'ın vereceği ifadeyle birlikte Trump yönetiminin içine doğru derinleşmesi beklenirken, ABD Başkanı Donald Trump ise soruşturmayı "hile" olarak tanımlamaya devam ediyor. Konuyla ilgili olarak Twitter hesabından bazı paylaşımlarda bulunan Trump, "Asla duymadığım insanlar neden telefon konuşması hakkında ifade veriyor? Sadece konuşma dökümünü okuyun ve azil aldatmacası bitsin. Ukrayna baskı olmadığını söyledi" ifadelerini kullandı.

AP,DW/BK,HS

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